Alaïa: чем удивил Питер Мюлье на шоу в Париже?

Питер Мюлье продолжает на ура работать с формами и тканями (на зависть Жакмюсу): вместе с мехом, кожей и канатной тесьмой креативный директор приручил полупрозрачные ткани, из которых соткал капоры-подушки и смирительные боди-паутинки. Вдобавок наблюдаем в коллекции этнографический фэшн-калейдоскоп: например, отсылки к церемониальной одежде африканских племен и косплей складок польских народных костюмов (сюда же — саундтрек показа Aatini Al Naya Wa Ghanni египетской оперной певицы Фатимы Саид по мотивам стихотворения ливано-американского философа Джебрана Халиля Джебрана).

Не обошлось без критики — Питеру Мюлье прилетело от фэшн-индустрии за серию финальных образов — платья-паутины (ну или секс-позитивные туники) нарочито напоминали псевдосмирительные блузы Alain Paul.