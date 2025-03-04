Alaïa: чем удивил Питер Мюлье на шоу в Париже?

В честь 90-летия основателя модного дома Аззедина Алайя худрук Питер Мюлье вооружился фэшн-стамеской и скарпелем, сочинив новую скульптурную коллекцию по мотивам сюр-инсталляций нидерландского постмодерниста Марка Мандерса. Впрочем, не обошлось без самоцитирований (от платьев-спиралей до меховых коконов), полупрозрачной паутины (спешл для Бьянки!) и обвинений в копипасте (спойлер: Jacquemus ни при чем!).
Рубрика «нам это надо» — чепчики-коконы в духе Кенни Маккормика
Бьянка Цензори, приготовиться!
Запоминаем классное цветовое комбо: винный + молочный
Меховой жакет — хорошо, жилетка-подушка — лучше (офискор!)
Плиссированные мидакси на низкой талии из летней коллекции Alaia
... и платья-спирали снова с нами!
Йетикор!
Асимметрия (важнейший тренд 2025 года!) добралась до меховых лацканов шуб
.... и до стейтмент-пальто
Это комбо: плиссированные мидакси + плечистая кроп-кожанка
Без бантиков и драпировок никуда
Свиферы уже почти аут, исключение — в остромодном бирюзовом оттенке
Канатная бахрома — это база (в комбо с ботфортами!)
Питер Мюлье продолжает на ура работать с формами и тканями (на зависть Жакмюсу): вместе с мехом, кожей и канатной тесьмой креативный директор приручил полупрозрачные ткани, из которых соткал капоры-подушки и смирительные боди-паутинки. Вдобавок наблюдаем в коллекции этнографический фэшн-калейдоскоп: например, отсылки к церемониальной одежде африканских племен и косплей складок польских народных костюмов (сюда же — саундтрек показа Aatini Al Naya Wa Ghanni египетской оперной певицы Фатимы Саид по мотивам стихотворения ливано-американского философа Джебрана Халиля Джебрана).
Не обошлось без критики — Питеру Мюлье прилетело от фэшн-индустрии за серию финальных образов — платья-паутины (ну или секс-позитивные туники) нарочито напоминали псевдосмирительные блузы Alain Paul.
Стайлинг-трюк: носим акцентные гранд-броши вместо колье!
Бургунди-кожа будет с нами и следующей осенью (на радость всех русских локалов)
Платья-спирали на показе Alaia мы уже видели, а вот велюровые туфли-вьетнамки — нет (новый мастхэв!)
Подбираем серьги не под сумку или обувь, а под рукава-фонарики
Триумфальное возвращение жилеток-гусениц
Вслед за Bottega Veneta, Jean Paul Gaultier и Schiaparelli Питер Мюлье поддерживает тренд на платья-сетки
Миксуем жилетку-желток с остроносыми змеиными туфлями
Вместо кожаных стейтмент-ремешков смело подвязываем шубы кокеткорными бантиками
Фиксируем триумфальное возвращение как телесных, так белоснежных колготок — носим с акцентными красными босоножками
Тема подушки-баски раскрыта
Прячем руки за светлой вуалью
Забираем из коллекции платья-сетки, плиссированные мидакси и плечистые кроп-кожанки. Плюс не отказываемся от змеиных принтов (как минимум до весны 2026 года!), басок и асимметричных нарядов. И да, мех — это база (желательно экоустойчивый).
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