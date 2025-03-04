Как прошел показ осенне-зимней коллекции Undercover?

Помимо узнаваемых вещей и стайлинг-трюков Патти Смит в основе коллекции 2004 года — идея персонализации одежды и демонстрация того, как со временем каждая вещь становится все более индивидуальной (читай: далекой от оригинала, купленного в магазине) за счет изменений материала, перешивания пуговиц и всевозможного затейливого декора в виде нашивок и брелоков.

В сезоне FW'25 Джун Такахаши продолжает мысль, начатую 20 лет назад: отсюда пожившие, слегка растянутые кардиганы, пальто из микса обычной шерстяной и сверкающей тканей с разноцветными пуговицами, море значков (привет, нулевые!) и орденов (будто из случайной винтажки), прицепившихся к самодельным ярко-желтым мундирам и бомберам. Звание DIY-шедевра присуждаем жакету Франкенштейна, сшитому из кусков разных материалов (от колючей шерсти до драпированного хлопка с цветочным принтом) и украшенного бусинами.