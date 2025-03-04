Как прошел показ осенне-зимней коллекции Undercover?

Undercover празднуют 35 лет: в честь юбилея фаундер Джун Такахаши решил переосмыслить лучшую (по его личному мнению) из созданных им коллекций. В качестве отправной точки креативный директор выбрал показ сезона осень-зима 2004, вдохновленный стилем легендарной Патти Смит и лоскутными шедеврами скульптора Анн-Валери Дюпон. А что из этого получилось, рассказываем в материале Собака.ru.
Праздничный показ Undercover открыла (и закрыла!) модель Алеся Кафельникова
Следуем совету Джуна Такахаши и миксуем спортивные костюмы Champion c флористическими лодочками
Кардиган с зарождающимися катышками, растянутые треники и первые попавшиеся туфли — узнаем себя в ближайшем супермаркете
Мастхэв: мохнатая двойка Undercover, а еще лучше — в тандеме со значками из нулевых (фаны Blink-182 и Green Day здесь?)
DIY-шедевр от Джуна Такахаши (при желании можно повторить из находок с Уделки)
Рубрика «нам это надо»: юбка-мишура в трендовом кобальтовом оттенке
Стайлинг-трюк: кропнутая верхняя одежда + выглядывающий из-под низа шарф
Арт+фэшн туфли с мягкими фигурками-лицами, созданные художницей Анн-Валери Дюпон
Помимо узнаваемых вещей и стайлинг-трюков Патти Смит в основе коллекции 2004 года — идея персонализации одежды и демонстрация того, как со временем каждая вещь становится все более индивидуальной (читай: далекой от оригинала, купленного в магазине) за счет изменений материала, перешивания пуговиц и всевозможного затейливого декора в виде нашивок и брелоков.
В сезоне FW'25 Джун Такахаши продолжает мысль, начатую 20 лет назад: отсюда пожившие, слегка растянутые кардиганы, пальто из микса обычной шерстяной и сверкающей тканей с разноцветными пуговицами, море значков (привет, нулевые!) и орденов (будто из случайной винтажки), прицепившихся к самодельным ярко-желтым мундирам и бомберам. Звание DIY-шедевра присуждаем жакету Франкенштейна, сшитому из кусков разных материалов (от колючей шерсти до драпированного хлопка с цветочным принтом) и украшенного бусинами.
Посредством спонтанных изменений даже униформа становится уникальной: в доказательство худрук Undercover дополняет серые офискорные брюки черным кантиком в белый горошек, миксует трикотажные костюмы Champion с массивными кулонами-перьями, украшает брошами-мотыльками черные скинни и шляпы-федоры (а вот и Патти!) и меняет однотонные подкладки пальто на варианты с цветами.
Несмотря на то, что в фэшн-мире уже осень, Такахаши сделал ставку на флористический принт, поместив его на жакеты (подпоясанные ленточкой от мишуры-дождика!) и парки, кейпы-одеяла и дутые шарфы, спортивные костюмы и туфли-лодочки (носим везде и всюду с джинсами и носками, кобальтовой юбкой из мишуры и трениками!).
Показ закрыли модели в гиперболизированных дутых платьях с юбками в виде мягких игрушек из нейлона, а еще — арт-обуви с мягкими фигурками пауков, птиц и человеческих лиц авторства художницы и скульптора Анн Валери Дюпон (ее работами Джун вдохновлялся в процессе создания коллекции 2004 года).
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