Как прошел показ осенне-зимней коллекции Giorgio Armani в Милане?

На мудборде осенне-зимней коллекции Giorgio Armani — всевозможные срезы натуральных камней и минералов (от лазурита до нефрита и малахита). Отсюда — мшистые с бледно-зелеными переливами шелковые шаровары (такие маэстро создавал до того, как это стало мейнстримом!), прозрачные блузы с вышивкой кристаллами в форме срезов синего агата и сверкающие топы с узорами в виде слоев драгоценных камней. Геммологическую тему продолжили роскошные платья-колонны и тюбетейки, расшитые цветным стеклярусом.

Не обошлось и без фирменных шинуазри-блуз, жакетов и накидок в китайском стиле и бархатных комбинезонов с золотистой восточной вышивкой. Абсолютный обувной хайлайт показа — полусапоги на плоской подошве, выполненные из драпированного бархата, из золотистого атласа, дополненные симметричными рядами пуговиц и вышитыми узорами (в том числе люрексом), которые стилисты замиксовали со всем — от свободных плиссированных брюк с манжетами до блестящих многослойных юбок и полупрозрачных макси-платьев.