Как прошел показ осенне-зимней коллекции Giorgio Armani в Милане?

В юбилейном сезоне (50 лет модной империи!) Джорджо Армани сделал ставку на узнаваемую классику бренда: полупрозрачные шифоновые двойки, плиссированные шаровары из шелка, шинуазри-жакеты и сверкающие white tie платья, готовые сместить с красных ковровых дорожек фэшн-айтемы конкурентов.
Изучаем фэшн-геммологию по методичке маэстро Армани: примеряем прозрачные топы с вышивкой в виде срезов драгоценных камней
Осенне-зимний мастхэв — объемный пушистый воротник (носим с шерстяными жакетами и шелковыми брюками)
Пополняем шинуазри-коллекцию жакетами в китайском стиле и фирменными шароварами бренда
Рубрика «нам это надо»: чудесные черевички на плоской подошве, выполненные из шелка, бархата, а еще — украшенные вышивками и кристаллами
При желании меняем топ на массивное колье из бисера
Не игнорируем головные уборы: в Giorgio Armani сочинили драгоценные тюбетейки, велюровые пилотки и декадентские чепчики
Платье-колонна — новый тренд на красных ковровых дорожках (готовимся считать сегодня на «Оскаре»!)
На мудборде осенне-зимней коллекции Giorgio Armani — всевозможные срезы натуральных камней и минералов (от лазурита до нефрита и малахита). Отсюда — мшистые с бледно-зелеными переливами шелковые шаровары (такие маэстро создавал до того, как это стало мейнстримом!), прозрачные блузы с вышивкой кристаллами в форме срезов синего агата и сверкающие топы с узорами в виде слоев драгоценных камней. Геммологическую тему продолжили роскошные платья-колонны и тюбетейки, расшитые цветным стеклярусом.
Не обошлось и без фирменных шинуазри-блуз, жакетов и накидок в китайском стиле и бархатных комбинезонов с золотистой восточной вышивкой. Абсолютный обувной хайлайт показа — полусапоги на плоской подошве, выполненные из драпированного бархата, из золотистого атласа, дополненные симметричными рядами пуговиц и вышитыми узорами (в том числе люрексом), которые стилисты замиксовали со всем — от свободных плиссированных брюк с манжетами до блестящих многослойных юбок и полупрозрачных макси-платьев.
В осенне-зимний вишлист забираем нарядные бархатные двойки с золотистыми ретро-пуговицами, стеганые жилеты в азиатском стиле (утепляем ими шерстяные жакеты и двубортные пальто), а из аксессуаров присматриваемся к объемным пушистым воротникам, ультрашироким лакированным поясам, велюровым пилоткам и декадентским чепчикам. А с наступлением тепла примеряем шифоновые брюки, укороченные топы с перемычками на спине, платья в стиле ампир и полупрозрачные юбки на запах.
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