Ferragamo: как прошел показ осенне-зимней коллекции Максимилиана Дэвиса?

Меховые баски, атласные тренчи, прозрачный трикотаж и монохром — краткий пересказ осенне-зимней коллекции Максимилиана Дэвиса. А еще на подиуме, усыпанном тысячами лепестков роз, увидели трендовую клетку (вам аргайл или гленчек?), пернатый total look (красный-кардинал-кор!) и очень много кожи (от плащей до юбок и поясных мега-сумок).
К следующему сезону запасаемся не только шубами, но и меховыми басками
И носим их поверх трикотажных юбок и прозрачных платьев
Это тренд: сразу два пояса (до этого увидели трюк на показе Jil Sander!)
Аксессуарный хайлайт показа — поясные гранд-сумки (эффектно? да! удобно? неточно!)
Цветы на платье зарифмовались с сет-дизайном шоу в виде лепестков на подиуме
Теперь официально: туфли peep-toe снова с нами
На случай важных переговоров — сочетаем аргайл-жилетку с гленчек-рубашкой и галстуком из той же ткани (клетка — это тренд!)
Разбавляем черно-белый образ алыми туфлями-бутонами
Бургунди всё еще с нами!
Рубрика «нам это надо»: пернатое комбо пальто и сумки
Вместо традиционных шуб худрук Ferragamo сделал ставку на оверсайз-жакеты с ворсистыми рукавами, меховые пальто со вставками из черной шерсти и пушистые баски (носим поверх трикотажных юбок и полупрозрачных платьев). Однако без классической добротной все-таки не обошлось: Максимилиан Дэвис замиксовал объемную макси-шубу из черного меха с поясными гранд-сумками — главный стейтмент-аксессуар показа, который поженили с монохромными сетами из трикотажных боди и леггинсов, плечистыми пальто, песочными двойками и кожаными тотал луками.
По совету Дэвиса продолжаем носить прозрачные трикотажные макси, а еще — шифоновые сеты (в тандеме с трендовыми peep-toe!) и блузы (сочетаем со сложносочиненной атласной юбкой с перьями). Помимо юбок в переливающемся атласе отшили бургунди-плащи, нюдовые комбинации, задрапированные мини-платья и тренчи. Пополняем коллекцию кожаных айтемов рубашками, юбками, широкими брюками и носим кожаную куртку в тандеме с плащом (тренд с мужских Недель моды!).
В фэшн-мире уже осень, а значит, пора вспомнить об офискорной клетке (выгуливаем аргайл-жилеты с гленчек-рубашками) и полоске (вам маскулинное пальто или приталенную двойку с мини-юбкой?). А на случай праздников запасаемся сетчатыми платьями с бахромой и объемными бутонами.
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