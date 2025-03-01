Ferragamo: как прошел показ осенне-зимней коллекции Максимилиана Дэвиса?

По совету Дэвиса продолжаем носить прозрачные трикотажные макси, а еще — шифоновые сеты (в тандеме с трендовыми peep-toe!) и блузы (сочетаем со сложносочиненной атласной юбкой с перьями). Помимо юбок в переливающемся атласе отшили бургунди-плащи, нюдовые комбинации, задрапированные мини-платья и тренчи. Пополняем коллекцию кожаных айтемов рубашками, юбками, широкими брюками и носим кожаную куртку в тандеме с плащом (тренд с мужских Недель моды!).

В фэшн-мире уже осень, а значит, пора вспомнить об офискорной клетке (выгуливаем аргайл-жилеты с гленчек-рубашками) и полоске (вам маскулинное пальто или приталенную двойку с мини-юбкой?). А на случай праздников запасаемся сетчатыми платьями с бахромой и объемными бутонами.