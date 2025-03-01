Versace: как прошло миланское шоу Донателлы Версаче?

Следующей зимой будет тепло — силами Донателлы Версаче пуховые стеганые одеяла из архивной линии Versace Home Signature превратились в жакеты, корсетные мини- и макси-платья. Помимо домашнего текстиля из 90-х креативный директор вспомнила культовые принты Джанни Версаче, которые вернулись в виде рубашек, кэтсьютов, подкладок пальто и кожаных плащей.

С уверенностью заявляем: экстранизкая посадка is back! Худрук Versace попыталась повторить успех Гленна Мартенса из Diesel и показала болтающиеся на бедрах джинсы (со стразами!) в тандеме с кроп-блузами и диско-корсетами. Женим высокое с низким (фэшн-мезальянс!) — миксуем вечерние платья с байкерскими перчатками, а роскошные жаккардовые смокинги — с потертым денимом.