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Показы и коллекции

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Versace: как прошло миланское шоу Донателлы Версаче?

Донателла Версаче ударилась в фэшн-ностальгию: повторила принты из архивных коллекций Джанни, низко посаженные джинсы со стразами из нулевых и пестрые одеяла Versace Home Signature из 90-х. И (о ужас!) не показала ни одной шубы, горжетки и даже воротничка. 

Следующей зимой Донателла Версаче планирует заботливо кутать нас в стеганые одеяла платья

Следующей зимой Донателла Версаче планирует заботливо кутать нас в стеганые одеяла платья

По примеру Вики Евсеевой примеряем бельевые лео-ромперы в паре с маскулинными пиджаками

По примеру Вики Евсеевой примеряем бельевые лео-ромперы в паре с маскулинными пиджаками

Экстранизкая посадка снова с нами

Экстранизкая посадка снова с нами

Фиолетовый тоже тут!

Фиолетовый тоже тут!

Рубрика «нам это надо»: металлик-платье Франкенштейна и купальный чепчик с шипами

Рубрика «нам это надо»: металлик-платье Франкенштейна и купальный чепчик с шипами

Культовые принты Джанни Версаче вернулись на шелковые ретро-блузы, галстуки, расклешенные юбки и подкадки пальто

Культовые принты Джанни Версаче вернулись на шелковые ретро-блузы, галстуки, расклешенные юбки и подкадки пальто

Следующей зимой будет тепло — силами Донателлы Версаче пуховые стеганые одеяла из архивной линии Versace Home Signature превратились в жакеты, корсетные мини- и макси-платья. Помимо домашнего текстиля из 90-х креативный директор вспомнила культовые принты Джанни Версаче, которые вернулись в виде рубашек, кэтсьютов, подкладок пальто и кожаных плащей. 

С уверенностью заявляем: экстранизкая посадка is back! Худрук Versace попыталась повторить успех Гленна Мартенса из Diesel и показала болтающиеся на бедрах джинсы (со стразами!) в тандеме с кроп-блузами и диско-корсетами. Женим высокое с низким (фэшн-мезальянс!) — миксуем вечерние платья с байкерскими перчатками, а роскошные жаккардовые смокинги — с потертым денимом. 

Пополняем будуаркор-коллекцию атласными ромперами, микро-шортами с оборками и комбинациями с кружевом — для соблюдения фэшн-баланса носим в тандеме с плечистыми свитерами, трикотажными зипками и леопардовыми оверсайз-тренчами. 

На случай праздников (и выпускных!) присматриваемся к металлик-платьям Франкенштейна, сшитым из разных видов серебристой ткани, которые выгуливаем с шипованными чепчиками и ботильонами-кольчугой. А мужчинам советуем примерить подобный топ с костюмными брюками, рептильными ботинками и перчатками со стразами (на подиуме показал сын Виктории и Дэвида Бекхэмов — Ромео!). 

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