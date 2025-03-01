Versace: как прошло миланское шоу Донателлы Версаче?

Донателла Версаче ударилась в фэшн-ностальгию: повторила принты из архивных коллекций Джанни, низко посаженные джинсы со стразами из нулевых и пестрые одеяла Versace Home Signature из 90-х. И (о ужас!) не показала ни одной шубы, горжетки и даже воротничка.
Следующей зимой Донателла Версаче планирует заботливо кутать нас в стеганые
одеяла платья
По примеру Вики Евсеевой примеряем бельевые лео-ромперы в паре с маскулинными пиджаками
Экстранизкая посадка снова с нами
Фиолетовый тоже тут!
Рубрика «нам это надо»: металлик-платье Франкенштейна и купальный чепчик с шипами
Культовые принты Джанни Версаче вернулись на шелковые ретро-блузы, галстуки, расклешенные юбки и подкадки пальто
Следующей зимой будет тепло — силами Донателлы Версаче пуховые стеганые одеяла из архивной линии Versace Home Signature превратились в жакеты, корсетные мини- и макси-платья. Помимо домашнего текстиля из 90-х креативный директор вспомнила культовые принты Джанни Версаче, которые вернулись в виде рубашек, кэтсьютов, подкладок пальто и кожаных плащей.
С уверенностью заявляем: экстранизкая посадка is back! Худрук Versace попыталась повторить успех Гленна Мартенса из Diesel и показала болтающиеся на бедрах джинсы (со стразами!) в тандеме с кроп-блузами и диско-корсетами. Женим высокое с низким (фэшн-мезальянс!) — миксуем вечерние платья с байкерскими перчатками, а роскошные жаккардовые смокинги — с потертым денимом.
Пополняем будуаркор-коллекцию атласными ромперами, микро-шортами с оборками и комбинациями с кружевом — для соблюдения фэшн-баланса носим в тандеме с плечистыми свитерами, трикотажными зипками и леопардовыми оверсайз-тренчами.
На случай праздников (и выпускных!) присматриваемся к металлик-платьям Франкенштейна, сшитым из разных видов серебристой ткани, которые выгуливаем с шипованными чепчиками и ботильонами-кольчугой. А мужчинам советуем примерить подобный топ с костюмными брюками, рептильными ботинками и перчатками со стразами (на подиуме показал сын Виктории и Дэвида Бекхэмов — Ромео!).
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