Blumarine: как прошел дебютный показ экс-петербуржца Давида Комахидзе?

Важнейший фэшн-дебют сезона — первая подиумная коллекция Давида Кома (петербуржец в анамнезе!) в роли креативного директора Blumarine. По аналогии за лукбуком-тизером Pre Fall Давид вернул в Blumarine y2k-вайбы, дополнив их гранжем и бохо-шиком (спойлер: на вырост!).
Ирина Шейк открыла показ Blumarine в стейтмент-пальто
Это комбо: мех + дарк-фэшн кружево
Мастхэв — трусы, украшенные бабочкой в стразах
Российская модель Даша Даниленко на подиуме Blumarine в ультрафеминном тотал-ред кружеве
Носим полувоздушные блузы с кожаными брюками
Российская модель Ана Россолович на подиуме Blumarine в полупрозрачном бохо-комплекте (носим с корсетными БДСМ-сапогами!)
Сумки-бабочки все еще с нами!
Давид Кома вместе с управляющим директором Blumarine Барбарой Баудо делают фэшн-ставку не только на зумеров, но и на их родителей (тратят на люкс больше!) — отсюда в мудборде коллекции появились отсылки к кофаундеру бренда Анне Молинари и ее дочери Росселле Тарабини. Плюс каноничные для Blumarine y2k-вайбы (мини, бабочки в стразах и брюки на низкой посадке) были разбавлены чуть более сдержанными воздушными блузами и струящимися платьями (модный вызов виртуозу бохо Чемене Камали в Chloé!) и фирменными для Комахидзе рокерскими сапогами, гранжевыми комплектами и мрачными стеймент-пальто (первой примерила Ирина Шейк!).
Софья Стейнберг в корсетном алом мини
Миксуем летящие юбки вместе с трикотажными кардиганами (Miu Miu кор!), спущенными на одно плечо
Алеся Кафельникова во flowercore-платье, украшенном акцентным кардиганом (стайлинг-трюк!)
Пушистая гранд-шуба — это база
Кринолины — мастхэв 2025 года
Звезда фэшн-YouTube и экс-стилист Собака.ru Гоша Карцев в беседе с нашим отделом моды вспомнил знаковую вещь Давида Комы, созданную еще в Петербурге: велюровую футболку коричневого цвета с логотипом Первого канала, вышитым пайетками (цифра 1 внизу была дополнена аббревиатурой «ОРТ»)
Помимо каноничных для Blumarine бабочек, фиксируем появление flowercore-сюжета: цветочные принты и аппликации украсили полупрозрачные платья, деним-дуэты и кардиганы (проверено моделью Алесей Кафельниковой на подиуме!), а гранд-подсолнухи выросли на пряжках ремней. Вдобавок готовимся носить кружево, корсеты, кринолины и очень много меха — от массивных шуб до коктейльных платьев с акцентной меховой опушкой.
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