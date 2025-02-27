Blumarine: как прошел дебютный показ экс-петербуржца Давида Комахидзе?

Давид Кома вместе с управляющим директором Blumarine Барбарой Баудо делают фэшн-ставку не только на зумеров, но и на их родителей (тратят на люкс больше!) — отсюда в мудборде коллекции появились отсылки к кофаундеру бренда Анне Молинари и ее дочери Росселле Тарабини. Плюс каноничные для Blumarine y2k-вайбы (мини, бабочки в стразах и брюки на низкой посадке) были разбавлены чуть более сдержанными воздушными блузами и струящимися платьями (модный вызов виртуозу бохо Чемене Камали в Chloé!) и фирменными для Комахидзе рокерскими сапогами, гранжевыми комплектами и мрачными стеймент-пальто (первой примерила Ирина Шейк!).