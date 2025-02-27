Fendi: как прошел показ Сильвии Вентурини-Фенди в честь столетия бренда?

В отреставрированном головном офисе (оммаж первым салонам и римскому ателье бренда!) Fendi отпраздновали столетие. За фэшн-руль после ухода Кима Джонса встала Сильвия Вентурини-Фенди, руководившая до этого только мужской линией, и в честь юбилея показала нажитое за век мастерство выделки кожи и работы с мехом — на радость Карлу Лагерфельду и основателям Адель и Эдуардо Фенди.
Девиз осенне-зимней коллекции Fendi: «Шуба, шуба и еще раз шуба!»
А еще — меховые горжетки
И мохнатые двойки
И пушистые воротнички
И даже ворсистые туфли peep-toe
Не обошлось без филигранной интарсии (техника, которой пользуются в Fendi при работе с мехом на протяжении 100 лет!)
По примеру Адрианы Лимы отказываемся от привычных кожаных тренчей и примеряем псевдоплисированные плащи с объемными рукавами
Леопарда много не бывает
Оттенок сливочного масла всё еще с нами!
Продолжаем носить клеши — только теперь стеганные из полосок кожи (старинная технология дома Fendi!)
Первое, что увидели гости показа — пара мальчиков в пушистых шубках и шапках с козырьком, распахивающих двери для открывающей шоу модели — и тоже в шубе. Меховое шествие продолжилось ворсистыми жилетами, юбками, воротниками, горжетками, туфлями peep-toe и сумками (и ни одного багета!). Так Сильвия Вентурини-Фенди (при поддержке дизайн-команды) сделала реверанс в сторону бабушки и дедушки — Адель и Эдуардо Фенди — которые сто лет назад начали семейное дело с продажи кожаных и меховых изделий. Не обошлось и без связи с Карлом — главным фанатом натуральных шуб и врагом активистов PETA, который в 2015 году создал для Fendi самую дорогую шубу в мире (один миллион евро!) из 36 соболиных шкурок. А за кожевенное наследие отвечали плащи-гибриды с рукавами от пальто, сшитые из отдельных полосок О-образные жакеты и расклешенные юбки, лакированные платья и леопардовые ladylike-двойки.
Меховые и кожаные тотал луки Сильвия Вентурини-Фенди чередует с полупрозрачными комбинациями, будуаркорными блузами и юбками из кружева, акварельным трикотажем, ситуативно рассыпанными кристаллами (то на кардигане, то на пальто, то на платье) и выверенным тейлорингом — от женских ретро-костюмов и смокингов с приталенными жакетами и клешами до мужских атласных двоек (с меховым воротничком!) и сетов из брюк и полосатых рубашек с ажурной отделкой.
Попытка уместить 100 лет в 85 образов не то, чтобы провалилась, скорее коллекция получилась такой, какие случаются в перерывах между креативными директорами — разобщенной, тусклой и немного растерянной. Пожалуй, за исключением айтемов из кожи и меха — их в Fendi научились делать еще век назад, укрепили скилл во времена Лагерфельда и подтвердили успех еще раз в этом сезоне. Однако, несмотря на интервью в WWD, в котором Сильвия Вентурини-Фенди и Пьера-Эммануэля Анжелоглу (новый главный исполнительный директор бренда!) уверяют, что о новом креативном директоре они «пока не думают», ждем достойного преемника Карла (прости, Ким!).
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