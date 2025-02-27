Fendi: как прошел показ Сильвии Вентурини-Фенди в честь столетия бренда?

Меховые и кожаные тотал луки Сильвия Вентурини-Фенди чередует с полупрозрачными комбинациями, будуаркорными блузами и юбками из кружева, акварельным трикотажем, ситуативно рассыпанными кристаллами (то на кардигане, то на пальто, то на платье) и выверенным тейлорингом — от женских ретро-костюмов и смокингов с приталенными жакетами и клешами до мужских атласных двоек (с меховым воротничком!) и сетов из брюк и полосатых рубашек с ажурной отделкой.

Попытка уместить 100 лет в 85 образов не то, чтобы провалилась, скорее коллекция получилась такой, какие случаются в перерывах между креативными директорами — разобщенной, тусклой и немного растерянной. Пожалуй, за исключением айтемов из кожи и меха — их в Fendi научились делать еще век назад, укрепили скилл во времена Лагерфельда и подтвердили успех еще раз в этом сезоне. Однако, несмотря на интервью в WWD, в котором Сильвия Вентурини-Фенди и Пьера-Эммануэля Анжелоглу (новый главный исполнительный директор бренда!) уверяют, что о новом креативном директоре они «пока не думают», ждем достойного преемника Карла (прости, Ким!).