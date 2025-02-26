Diesel: как прошел осенне-зимний показ Гленна Мартенса в Милане?

В новой коллекции худрук Diesel (а с недавнего времени еще и Maison Margiela!) Гленн Мартенс перепридумал твид (Chanel, подвинься!), поженил «гусиную лапку» с гленчеком, переплюнул нулевые в низкой (по-настоящему низкой!) посадке, сочинил силиконовые свитеры и разрешил наотрез отказаться от отпаривателей в пользу мятых рубашек, юбок и кожанок.
Укрощаем твид с помощью баски и ультракоротких шорт из денима
Повторяем трюк с «гусиной лапкой»: меняем солидные двойки на гранжевые пальто и миксуем их джинсами
Бриджи все еще с нами!
Пэрис Хилтон и не снилось! Приз за самую низкую посадку вручаем Гленну Мартенсу
Утрируем экстремально низкую посадку кроп-тренчем из кожи
Жабо или сыр тет-де-муан?
Отпариватели и утюги — out!
Кручу, верчу, запутать хочу: призраки вязаных косичек переселились со свитеров на шифоновые блузы и брюки
Учимся носить твид по фэшн-методичке (нет, не Chanel!) Гленна Мартенса: сбиваем лишнюю спесь с помощью джинсовых басок (мега-тренд!), ультракоротких шорт и аутдорных карго. Проворачиваем тот же трюк с солидной «гусиной лапкой» и строгим гленчеком: вместо ретро-двоек выгуливаем видавшие виды клетчатые пальто, шорты (читай: трусы!), бра и кропнутые до самых ключиц жакеты.
Фэшн-падение года: на подиуме Diesel зафиксировали экстремально низкую посадку костюмных брюк, бриджей (да, они все еще с нами), джинсов и юбок. Запасаемся ремнями и готовимся примерять вернувшиеся из нулевых айтемы в тандеме с майками-алкоголичками, вязаными топами-бандо и укороченными тренчами из мятой кожи. Кстати, от утюга и отпаривателя Гленн советует отказаться не только в случае верхней одежды, а смело надевать блузы и юбки со стейтмент-изломами. А при желании можно вовсе игнорировать одежду и клеить на торс рубашки-стикеры.
Все тренды на месте! Увидели ворсистые мини-платья, свитеры и пушистые тотал луки из юбок, джемперов и ультрамодных тонких шарфов, а еще мех ситуативно появился на пуховиках и сумках. Жабо превратились в утрированные вороты платьев и топов (помогите развидеть стружку от карандаша!), а мохнытые горгеры прицеплись к гибридам свитеров и футболок с косичковым принтом. Еще пара слов о мутантах: Гленн Мартенс повторил объемный джемпер крупной вязки в силиконе (что? да!), а вместо обычных платьев посоветовал присмотреться к кэтсьютам с прозрачным верхом и брючинами-юбками.
Главные бьюти-хайлайты показа — перекочевавшие с весенне-летнего шоу белые и черные линзы. Плюс: брызги краски из аэрозольного баллончика на волосах, вместо теней для глаз и в виде разноцветных улыбок, которые зарифмовались с сет-дизайном — подиум, стены и огромную надувную фигуру, разрисованные граффити. За арт-составляющую отвечали уличные художники, которые создали свои работы в рамках международного проекта бренда — Global Street Art Collective. Среди участников — артисты из Индии, Италии, Южной Африки, Китая, Японии, США, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.
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