Diesel: как прошел осенне-зимний показ Гленна Мартенса в Милане?

Учимся носить твид по фэшн-методичке (нет, не Chanel!) Гленна Мартенса: сбиваем лишнюю спесь с помощью джинсовых басок (мега-тренд!), ультракоротких шорт и аутдорных карго. Проворачиваем тот же трюк с солидной «гусиной лапкой» и строгим гленчеком: вместо ретро-двоек выгуливаем видавшие виды клетчатые пальто, шорты (читай: трусы!), бра и кропнутые до самых ключиц жакеты.

Фэшн-падение года: на подиуме Diesel зафиксировали экстремально низкую посадку костюмных брюк, бриджей (да, они все еще с нами), джинсов и юбок. Запасаемся ремнями и готовимся примерять вернувшиеся из нулевых айтемы в тандеме с майками-алкоголичками, вязаными топами-бандо и укороченными тренчами из мятой кожи. Кстати, от утюга и отпаривателя Гленн советует отказаться не только в случае верхней одежды, а смело надевать блузы и юбки со стейтмент-изломами. А при желании можно вовсе игнорировать одежду и клеить на торс рубашки-стикеры.