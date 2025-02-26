Хайлайты прощального показа Люси и Люка Мейер для Jil Sander: бахрома, мех и пайетки

В новом сезоне Люси и Люк Мейер примерили образ синьоры Миуччи, заигрывая с милитари-сюжетами и силуэтами 1940-х (почти как в коллекции Prada FW'24!), а также упражнялись в деконструкции, раздали рок-вайбы и приручили дарк-фэшн готику. Так в коллекции появились суровые офицерские бушлаты с кожаными лацканами, остромодные гибриды aka юбко-брюки и нефорские косухи, которые были щедро украшены люверсами и сочетались с массивными каффами и шипованными ботинками.