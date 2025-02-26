Хайлайты прощального показа Люси и Люка Мейер для Jil Sander: бахрома, мех и пайетки

Худруки Jil Sander Люси и Люк Мейер, покидающие модный дом после 8 лет работы (дуэту пророчат назначение в Loewe!), спели восхитительную лебединую фэшн-песню на подиуме сезона FW'25: объединили фирменные минималистичные силуэты со средневековой мишурой, ультрафеминным кружевом и даже болотным градиентом.
Это комбо: платье из сверкающей бахромы + бруталистские рок-ботинки
Оверсайз-пальто — хорошо, а украшенное бахромой-кисточками — лучше
Мастхэв коллекции — двойной ремень, украсивший как пушистые платья-футляры, так и стейтмент-бушлаты
Помимо панковских ботинок, черно-готических оттенков, военных бушлатов и мрачных костюмов, в прощальной коллекции Люси и Люка Мейер нашлось место любимым пастельным оттенкам фэшн-дуэта
Бахрома украсила не только платья и пальто, но и коктейльные боди
Пайетки — мастхэв коллекции, которому нашлось место даже в строгом офискорном костюме. И внимание на клатч — придерживаем его рукой у сердца
Мужской килт и люверсы — это база (нового сезона!)
Модный гибрид из юбко-брюк носим как минимум до весны 2026 года
В вишлист — акцентный меховой воротничок на цепи, который миксуем со строгим дарк-фэшн костюмом
Свитер — хорошо, а теплое шерстяное боди — лучше (чтобы не продуло!)
Носим струящиеся макси-платья в комбо с высокими ботфортами
В новом сезоне Люси и Люк Мейер примерили образ синьоры Миуччи, заигрывая с милитари-сюжетами и силуэтами 1940-х (почти как в коллекции Prada FW'24!), а также упражнялись в деконструкции, раздали рок-вайбы и приручили дарк-фэшн готику. Так в коллекции появились суровые офицерские бушлаты с кожаными лацканами, остромодные гибриды aka юбко-брюки и нефорские косухи, которые были щедро украшены люверсами и сочетались с массивными каффами и шипованными ботинками.
Миксуем пятнистый лео-мех со страусиным макси-клатчем
Это рок, это ток, это социальный шок! Смело носим неоново-голубую косуху вместе с пожившими нефорскими брюками
Самая модная юбка-карандаш следующего сезона — из сурового милитари-хлопка, украшенная кружевом и полупрозрачными вставками
В вишлист: оверсайз-пиджак с необработанными лацканами
Градиент — один из любимых фэшн-приемов Люси и Люк Мейер. На этот раз модный дуэт украсил болотными переливами цветочные принты (даже на двубортном макси-пальто!)
Свитеру градиент тоже к лицу!
Medievalcore — важнейшая фэшн-эстетика 2025 года. А панно из пайеток на рубашке можно запросто выдать за сверкающую кирасу
Смело миксуем бежевый и молочный
Говорим «да» офискорным водолазкам (вместе со сложносочиненными каффами!)
В вишлист: платье с опушкой из бахромы
Бахрома — это база
В финале показа увидели вечернее стейтмент-платье, украшенное ромкорными бантиками
Впрочем, Люси и Люк Мейер не только уважили актуальный контекст, но сохранили верность фирменным фэшн-кодам: от ультрафеминных силуэтов (с кружевом, пастелью и полупрозрачными вставками) до фирменного градиента, пайеток и бахромы (украсила как платья-коконы, так с маскулинные макси-мальто). И забираем главный стайлинг-трюк шоу: носим по два ремня за раз, украсив шлевки акцентными брелоками и кулонами.
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