Как прошел показ Gucci без креативного директора?

Пока будущее Gucci туманно, дизайн-команда оглядывается в прошлое: отшивает ретро-двойки в стиле ladylike, пальто-коконы из 50-х и мини-платья из 60-х, а еще — (не)заметно списывает у Сабато де Сарно неоновый зеленый, кружевные боди и комбинации. А вот фирменный цвет дизайнера — глубокий бордовый Gucci Ancora — заменили хвойным (тоже один из знаковых оттенков бренда).

Кроме ретро-косплея и самоповторов не обошлось без меха в виде полноценных шуб и пушистых накидок на тренчи, кожи (вам помятую юбку, лакированный псевдороговой плащ или кроп-косуху?) и пайеток на ментоловых двойках, макси-платьях и рубашках, которые для фэшн-баланса поженили с вязаными нерд-жилетами и классическими брюками (неравный брак!).