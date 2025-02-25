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Показы и коллекции

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Как прошел показ Gucci без креативного директора?

Разглядываем первый показ Gucci без Сабато де Сарно: фэшн-отсылки к 1950-ым и 1960-ым, добротные шубы, будуаркорные комбинаци и шелковые юбки, переливающийся велюр и море пайеток, а еще — маскулинный тейлоринг, роговые плащи и конные трензели. Однако обилие всего и сразу вряд ли способно отвлечь от отсутствия самого важного — общей идеи. 

Вместо меховых манишек — гранд-накидки

Вместо меховых манишек — гранд-накидки 

Это тренд: выгуливаем все оттенки фиолетового (от лавандового до виноградного)

Это тренд: выгуливаем все оттенки фиолетового (от лавандового до виноградного)

Миучча, это ты?

Миучча, это ты?

Дизайн-команда повторила фирменные уздечки Horsebit в виде колье и поясов

Дизайн-команда повторила фирменные уздечки Horsebit в виде колье и поясов

Ladylike-двойки всё еще с нами

Ladylike-двойки всё еще с нами

Запоминаем лайфках: в условиях петербургских ветров меняем полупрозрачные колготки на леггинсы из переливающегося велюра

Запоминаем лайфках: в условиях петербургских ветров меняем полупрозрачные колготки на леггинсы из переливающегося велюра

Рубрика «нам это надо»: лакированный роговой тренч

Рубрика «нам это надо»: лакированный роговой тренч

Соблюдаем фэшн-баланс и миксуем сверкающую party-рубашку с нердовским жилетом

Соблюдаем фэшн-баланс и миксуем сверкающую party-рубашку с нердовским жилетом

Пока будущее Gucci туманно, дизайн-команда оглядывается в прошлое: отшивает ретро-двойки в стиле ladylike, пальто-коконы из 50-х и мини-платья из 60-х, а еще — (не)заметно списывает у Сабато де Сарно неоновый зеленый, кружевные боди и комбинации. А вот фирменный цвет дизайнера — глубокий бордовый Gucci Ancora — заменили хвойным (тоже один из знаковых оттенков бренда). 

Кроме ретро-косплея и самоповторов не обошлось без меха в виде полноценных шуб и пушистых накидок на тренчи, кожи (вам помятую юбку, лакированный псевдороговой плащ или кроп-косуху?) и пайеток на ментоловых двойках, макси-платьях и рубашках, которые для фэшн-баланса поженили с вязаными нерд-жилетами и классическими брюками (неравный брак!).

По итогам шоу запасаемся пурпурными (главный цвет сезона!) колготками, велюровыми леггинсами и гранд-сумками из меха Йети. Отказываемся от фэшн-условностей: игнорируем сумочные ручки и хватаем аксессуар за бок, за дно или просто сминаем как душе угодно. 

Сколько трензелей насчитали? Без отсылок к конному спорту никуда: дизайнеры отдали дань основателю Gucci Гуччио Гуччи и перенесли фирменные уздечки Horsebit на цепи, колье и пояса.

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