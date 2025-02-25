Burberry: как прошел показ Дэниела Ли в галерее Tate?

Для своего последнего (если верить слухам, Ли готовится занять место Люка и Люси Мейеров в Jil Sander) показа дизайнер заглянул в свои собственные архивы (золотых!) времен Bottega Veneta: отсюда вязаные платья-командоры, лакированные дождевики, трапециевидные вырезы (точь-в-точь как на шоу 2019 года) и море бахромы, которая порой выходила за пределы привычного декора и превращалась в полноценные пелерины, подолы платьев и полы тренчей. И даже в аргайл-узорах на шубах просматривалось каноничное intrecciato.

Явно ностальгируя о прошлом, Дэниелу Ли все-таки удалось вспомнить о настоящем: свои узнаваемые коды он замиксовал с классическим тартаном Burberry в виде песочно-бежевого сета из пальто и шарфа (фиксируем стайлинг-трюк и готовимся мэтчить верхнюю одежду с аксессуарами!), юбками в складку (носим с брюками-сигаретами из той же ткани), пушистыми свитерами, косынками (повязываем à la babushka!) и обуви.