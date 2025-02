Burberry: как прошел показ Дэниела Ли в галерее Tate?

По итогам шоу говорим «да» тандему скинни и сапог (от жокейских до ботфортов), стеганым двойкам и обойным принтам на приталенных велюровых костюмах (Том Форд, это ты?), тренчах и шелковых пижамах. Кстати, о них: носим псевдопижамные сеты не только под кожаными плащами и шубами, но и натягиваем наслаиваем поверх них узкие свитеры (I woke up like this!). Еще из трендов: кучерявые воротники пальто и пушистая отделка на капюшонах парок, скромные горгеры на шелковых блузах, море кожи и кроп-длина (чередуем макси с укороченными дубленками, бушлатами и тренчами с флористическими вышивками!).

Главное стейтмент-украшение показа и победитель в рубрике «нам это надо» — брошь-репей, прицепившийся на лацканы сердитых пальто (в том числе актера Ричарда Э. Гранта!).