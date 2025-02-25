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Показы и коллекции

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Burberry: как прошел показ Дэниела Ли в галерее Tate?

Бахрома (везде и всюду!), тартан, меховые воротники, лакированные парки и обойный принт — вот краткий пересказ новой (и, возможно, последней) коллекции Дэниела Ли для Burberry. Кроме этого на кобальтовом подиуме галереи Tate заметили ностальгию дизайнера по боттеговской фэшн-эпохе и (внезапно) псевдоплетение intrecciato, а еще — Наоми Кэмпбелл, Лесли Мэнвилл и Ричарда Э. Гранта.

Наоми Кэмпбелл шагает сквозь последствия шредера многослойную бахрому

Наоми Кэмпбелл шагает сквозь последствия шредера многослойную бахрому

Объемный шарф — хорошо, а объемный шарф с гранд-косичками — лучше!

Объемный шарф — хорошо, а объемный шарф с гранд-косичками — лучше!

Рукава-пипидастры!

Рукава-пипидастры!

Культовое фэшн-комбо из нулевых is back: миксуем скинни с жокейскими сапогами и кроп-дубленкой

Культовое фэшн-комбо из нулевых is back: миксуем скинни с жокейскими сапогами и кроп-дубленкой

Кучерявое платье-командор

Кучерявое платье-командор

Вслед за актером Ричардом Э. Грантом выгуливаем репей на лацканах пальто

Вслед за актером Ричардом Э. Грантом выгуливаем репей на лацканах пальто

Тот самый трапициевидный ворот с показа Bottega Veneta FW19

Тот самый трапициевидный ворот с показа Bottega Veneta FW19 

По примеру показа Burberry смело выходим в пижаме на улицу (главное — стрелки на брюках отутюжить!)

По примеру показа Burberry смело выходим в пижаме на улицу (главное — стрелки на брюках отутюжить!)

И для тепла натянуть свитер

И для тепла натянуть свитер

Следом за Лилой Мосс (дочерью той самой Кейт!) не ограничиваемся стеганой курткой и кутаемся в юбку-одеяло

Следом за Лилой Мосс (дочерью той самой Кейт!) не ограничиваемся стеганой курткой и кутаемся в юбку-одеяло 

Кожи много не бывает!

Кожи много не бывает! 

Тартана — тоже: мэтчим верхнюю одежду с теплыми аксессуарами

Тартана — тоже: мэтчим верхнюю одежду с теплыми аксессуарами 

Для своего последнего (если верить слухам, Ли готовится занять место Люка и Люси Мейеров в Jil Sander) показа дизайнер заглянул в свои собственные архивы (золотых!) времен Bottega Veneta: отсюда вязаные платья-командоры, лакированные дождевики, трапециевидные вырезы (точь-в-точь как на шоу 2019 года) и море бахромы, которая порой выходила за пределы привычного декора и превращалась в полноценные пелерины, подолы платьев и полы тренчей. И даже в аргайл-узорах на шубах просматривалось каноничное intrecciato. 

Явно ностальгируя о прошлом, Дэниелу Ли все-таки удалось вспомнить о настоящем: свои узнаваемые коды он замиксовал с классическим тартаном Burberry в виде песочно-бежевого сета из пальто и шарфа (фиксируем стайлинг-трюк и готовимся мэтчить верхнюю одежду с аксессуарами!), юбками в складку (носим с брюками-сигаретами из той же ткани), пушистыми свитерами, косынками (повязываем à la babushka!) и обуви.  

По итогам шоу говорим «да» тандему скинни и сапог (от жокейских до ботфортов), стеганым двойкам и обойным принтам на приталенных велюровых костюмах (Том Форд, это ты?), тренчах и шелковых пижамах. Кстати, о них: носим псевдопижамные сеты не только под кожаными плащами и шубами, но и натягиваем наслаиваем поверх них узкие свитеры (I woke up like this!). Еще из трендов: кучерявые воротники пальто и пушистая отделка на капюшонах парок, скромные горгеры на шелковых блузах, море кожи и кроп-длина (чередуем макси с укороченными дубленками, бушлатами и тренчами с флористическими вышивками!). 

Главное стейтмент-украшение показа и победитель в рубрике «нам это надо» — брошь-репей, прицепившийся на лацканы сердитых пальто (в том числе актера Ричарда Э. Гранта!). 

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