Burberry: как прошел показ Дэниела Ли в галерее Tate?

Бахрома (везде и всюду!), тартан, меховые воротники, лакированные парки и обойный принт — вот краткий пересказ новой (и, возможно, последней) коллекции Дэниела Ли для Burberry. Кроме этого на кобальтовом подиуме галереи Tate заметили ностальгию дизайнера по боттеговской фэшн-эпохе и (внезапно) псевдоплетение intrecciato, а еще — Наоми Кэмпбелл, Лесли Мэнвилл и Ричарда Э. Гранта.
Наоми Кэмпбелл шагает сквозь
последствия шредера многослойную бахрому
Объемный шарф — хорошо, а объемный шарф с гранд-косичками — лучше!
Рукава-пипидастры!
Культовое фэшн-комбо из нулевых is back: миксуем скинни с жокейскими сапогами и кроп-дубленкой
Кучерявое платье-командор
Вслед за актером Ричардом Э. Грантом выгуливаем репей на лацканах пальто
Тот самый трапициевидный ворот с показа Bottega Veneta FW19
По примеру показа Burberry смело выходим в пижаме на улицу (главное — стрелки на брюках отутюжить!)
И для тепла натянуть свитер
Следом за Лилой Мосс (дочерью той самой Кейт!) не ограничиваемся стеганой курткой и кутаемся в юбку-одеяло
Кожи много не бывает!
Тартана — тоже: мэтчим верхнюю одежду с теплыми аксессуарами
Для своего последнего (если верить слухам, Ли готовится занять место Люка и Люси Мейеров в Jil Sander) показа дизайнер заглянул в свои собственные архивы (золотых!) времен Bottega Veneta: отсюда вязаные платья-командоры, лакированные дождевики, трапециевидные вырезы (точь-в-точь как на шоу 2019 года) и море бахромы, которая порой выходила за пределы привычного декора и превращалась в полноценные пелерины, подолы платьев и полы тренчей. И даже в аргайл-узорах на шубах просматривалось каноничное intrecciato.
Явно ностальгируя о прошлом, Дэниелу Ли все-таки удалось вспомнить о настоящем: свои узнаваемые коды он замиксовал с классическим тартаном Burberry в виде песочно-бежевого сета из пальто и шарфа (фиксируем стайлинг-трюк и готовимся мэтчить верхнюю одежду с аксессуарами!), юбками в складку (носим с брюками-сигаретами из той же ткани), пушистыми свитерами, косынками (повязываем à la babushka!) и обуви.
По итогам шоу говорим «да» тандему скинни и сапог (от жокейских до ботфортов), стеганым двойкам и обойным принтам на приталенных велюровых костюмах (Том Форд, это ты?), тренчах и шелковых пижамах. Кстати, о них: носим псевдопижамные сеты не только под кожаными плащами и шубами, но и
натягиваем наслаиваем поверх них узкие свитеры (I woke up like this!). Еще из трендов: кучерявые воротники пальто и пушистая отделка на капюшонах парок, скромные горгеры на шелковых блузах, море кожи и кроп-длина (чередуем макси с укороченными дубленками, бушлатами и тренчами с флористическими вышивками!).
Главное стейтмент-украшение показа и победитель в рубрике «нам это надо» — брошь-репей, прицепившийся на лацканы сердитых пальто (в том числе актера Ричарда Э. Гранта!).
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