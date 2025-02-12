Как прошел показ весенне-летней коллекции Thom Browne?

Американские показы завершились шоу Thom Browne среди двух тысяч оригами-птиц. Отправной точкой коллекции стали орнитологические документальные фильмы и работы художника-натуралиста Джона Джеймса Одюбона. Отсюда — реалистичные вышивки всевозможных крылатых, мимикрирующие под оперение платья, головные уборы в виде гнезд и камуфляжная клетка шеферд (для незаметного наблюдения за птицами!).
Вышивки по мотивам работ художника Джона Джеймса Одюбона (главный американский арт-орнитолог!)
Мимикрируем под попугаев разноцветных псевдопернатых платьях-ципао (орнитологический шинуазри-кор!)
Практикуемся в комбинировании принтов по методичке Тома Брауна (сколько видов клетки насчитали?)
Приспосабливаем сапоги для наблюдения за цаплями к повседневной жизни (пригодятся в петербургскую оттепель!)
Приталенный ladylike — все еще с нами!
Нарушаем условности и носим колготки поверх обуви (от лодочек до массивных брогов и высоких ботинок)
Тренд: кринолины вышли за пределы кутюрных показов (выгуливаем в тандеме с клетчатыми юбками и пайеточными жакетами)
Постигаем азы фэшн-орнитологии по методичке Тома Брауна: примеряем платья-жакеты с вышивками-щелглами и клетчатые пальто с цаплями, говорим «да» плечистым пиджакам с крыльями красного кардинала, напоминающим гнезда головным уборам и оперившимся ресницам (широкий фэшн-размах!). Учимся виртуозному колорблоку у попугаев и смело носим сложносочиненные платья из разноцветных лент.
Тему клетки можно считать полностью раскрытой: увидели (и запомнили!) братский союз виндоупейна, виши, гленчека, таттерсолла и аргайла. При желании разбавляем клетчатое буйство полосатыми галстуками и флористическими узорами на жакетах и юбках. Следом за Томом Брауном отважно нарушаем привычный порядок вещей и надеваем колкотки поверх массивных брогов, балеток и остроносых ботильонов со шнуровкой. И вносим видовое фэшн-разнообразие: в птичье царство подселяем сумки-таксы (талисман бренда!).
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