Как прошел показ весенне-летней коллекции Thom Browne?

Тему клетки можно считать полностью раскрытой: увидели (и запомнили!) братский союз виндоупейна, виши, гленчека, таттерсолла и аргайла. При желании разбавляем клетчатое буйство полосатыми галстуками и флористическими узорами на жакетах и юбках. Следом за Томом Брауном отважно нарушаем привычный порядок вещей и надеваем колкотки поверх массивных брогов, балеток и остроносых ботильонов со шнуровкой. И вносим видовое фэшн-разнообразие: в птичье царство подселяем сумки-таксы (талисман бренда!).