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Показы и коллекции

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Как прошел осенне-зимний показ Michael Kors?

Майкл Корс раздает отработанную за солидные 45 лет базу и демонстрирует тысячу и один способ, как сделать ее чуть интереснее. В тихо-роскошном порыве худрук Michael Kors вспомнил о трендах: украсил пайетками платья-майки (на подиуме показала Вика Евсеева!), мехом Йети — сумки и топы и поженил оперные перчатки со всем подряд. 

Расширяем фэшн-диапазон пояса от тренча — трансформируем его в трендовый тонкий шарф

Расширяем фэшн-диапазон пояса от тренча — трансформируем его в трендовый тонкий шарф

Кюлоты снова с нами

Кюлоты снова с нами

Мастхэв: пушистый супер-шарф с косичками

Мастхэв: пушистый супер-шарф с косичками 

Берем пример с Вики Евсеевой и не отказываем себе в фэшн-празднике: носим пайетки каждый день и делаем это непринужденно — в виде расслабленного

Берем пример с Вики Евсеевой и не отказываем себе в фэшн-празднике: носим пайетки каждый день и делаем это непринужденно — в виде расслабленного платья-майки в тандеме с сапогами

Вместо тройки теперь четверка — к традиционному комбо присоединился бра из той же костюмной ткани

Вместо тройки теперь четверка — к традиционному комбо присоединился бра из той же костюмной ткани

Оперные перчатки — аксессуарный мега-тренд года

Оперные перчатки — аксессуарный мега-тренд года

Вместо тихо-роскошных норки и соболя — мех Йети в оттенке полыни

Вместо тихо-роскошных норки и соболя — мех Йети в оттенке полыни

Соблюдаем фэшн-баланс: уравновешиваем голые ноги мохнатой панамой и длинношерстными варежками

Соблюдаем фэшн-баланс: уравновешиваем голые ноги мохнатой панамой и длинношерстными варежками

Устали от базового бежевого тренча — не проблема: Майкл Корс сочинил вариант, полностью обшитый пайетками

Устали от базового бежевого тренча — не проблема: Майкл Корс сочинил вариант, полностью обшитый пайетками

Тренд, а точнее — сразу два: миксуем асимметричную юбку с остроносыми мюлями на танкетке

Тренд, а точнее — сразу два: миксуем асимметричную юбку с остроносыми мюлями на танкетке 

Фиксируем главные стайлинг-трюки показа: носим пояса от плащей в качестве шарфов (для ленивых Майкл Корс пришил их к воротам рубашек, платьев и верхней одежды!) и экспериментируем с ремнями — игнорируем пряжку и просто завязываем его в узел, миксуем оперные перчатки из кожи (важный аксессуарный тренд года!) со всем — от total black тандема черной майки и костюмных брюк до сверкающего платья-футболки, а еще — говорим «да» пушистым гранд-шарфам и асимметричным жакетам, жилетам и юбкам. Присматриваемся к трикотажным гибридам свитеров и кейпов и вместо обычного бежевого тренча выгуливаем вариант, обшитый пайетками. Меняем офискорные тройки на четверки — в придачу к привычному трио добавляем бра из той же костюмной ткани и миксуем комбо с удлиненной рубашкой. 

За работу с тренд-пособием ставим Майклу Корсу твердую пятерку: на месте не только ультрамодные высокие перчатки, но и танкетка (появилась на мюлях и сапогах), прозрачные топы, море пайеток и отшитые из кожи тренчи и бомберы. И, конечно, мех — только вместо тихо-роскошных соболя и рыси (или их имитаций) дизайнер выбрал длинношерстного Йети — в виде шуб, горжеток, панам, свиферов и варежек, а еще — отделки на топах и сумках. Еще один прием, который поможет преобразить базу — сложная палитра. Советуем не бросаться в колорблок-омут с головой, а начинать с монотонных сочетаний: полынной трикотажной двойки, хвойного комбо из платья-рубашки и жакета, сиреневых брюк и вязаного жилета или баклажанового свитера и юбки. 

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