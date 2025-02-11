Как прошел осенне-зимний показ Michael Kors?

Майкл Корс раздает отработанную за солидные 45 лет базу и демонстрирует тысячу и один способ, как сделать ее чуть интереснее. В тихо-роскошном порыве худрук Michael Kors вспомнил о трендах: украсил пайетками платья-майки (на подиуме показала Вика Евсеева!), мехом Йети — сумки и топы и поженил оперные перчатки со всем подряд.
Расширяем фэшн-диапазон пояса от тренча — трансформируем его в трендовый тонкий шарф
Кюлоты снова с нами
Мастхэв: пушистый супер-шарф с косичками
Берем пример с Вики Евсеевой и не отказываем себе в фэшн-празднике: носим пайетки каждый день и делаем это непринужденно — в виде расслабленного платья-майки в тандеме с сапогами
Вместо тройки теперь четверка — к традиционному комбо присоединился бра из той же костюмной ткани
Оперные перчатки — аксессуарный мега-тренд года
Вместо тихо-роскошных норки и соболя — мех Йети в оттенке полыни
Соблюдаем фэшн-баланс: уравновешиваем голые ноги мохнатой панамой и длинношерстными варежками
Устали от базового бежевого тренча — не проблема: Майкл Корс сочинил вариант, полностью обшитый пайетками
Тренд, а точнее — сразу два: миксуем асимметричную юбку с остроносыми мюлями на танкетке
Фиксируем главные стайлинг-трюки показа: носим пояса от плащей в качестве шарфов (для ленивых Майкл Корс пришил их к воротам рубашек, платьев и верхней одежды!) и экспериментируем с ремнями — игнорируем пряжку и просто завязываем его в узел, миксуем оперные перчатки из кожи (важный аксессуарный тренд года!) со всем — от total black тандема черной майки и костюмных брюк до сверкающего платья-футболки, а еще — говорим «да» пушистым гранд-шарфам и асимметричным жакетам, жилетам и юбкам. Присматриваемся к трикотажным гибридам свитеров и кейпов и вместо обычного бежевого тренча выгуливаем вариант, обшитый пайетками. Меняем офискорные тройки на четверки — в придачу к привычному трио добавляем бра из той же костюмной ткани и миксуем комбо с удлиненной рубашкой.
За работу с тренд-пособием ставим Майклу Корсу твердую пятерку: на месте не только ультрамодные высокие перчатки, но и танкетка (появилась на мюлях и сапогах), прозрачные топы, море пайеток и отшитые из кожи тренчи и бомберы. И, конечно, мех — только вместо тихо-роскошных соболя и рыси (или их имитаций) дизайнер выбрал длинношерстного Йети — в виде шуб, горжеток, панам, свиферов и варежек, а еще — отделки на топах и сумках. Еще один прием, который поможет преобразить базу — сложная палитра. Советуем не бросаться в колорблок-омут с головой, а начинать с монотонных сочетаний: полынной трикотажной двойки, хвойного комбо из платья-рубашки и жакета, сиреневых брюк и вязаного жилета или баклажанового свитера и юбки.
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