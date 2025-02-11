Как прошел осенне-зимний показ Michael Kors?

За работу с тренд-пособием ставим Майклу Корсу твердую пятерку: на месте не только ультрамодные высокие перчатки, но и танкетка (появилась на мюлях и сапогах), прозрачные топы, море пайеток и отшитые из кожи тренчи и бомберы. И, конечно, мех — только вместо тихо-роскошных соболя и рыси (или их имитаций) дизайнер выбрал длинношерстного Йети — в виде шуб, горжеток, панам, свиферов и варежек, а еще — отделки на топах и сумках. Еще один прием, который поможет преобразить базу — сложная палитра. Советуем не бросаться в колорблок-омут с головой, а начинать с монотонных сочетаний: полынной трикотажной двойки, хвойного комбо из платья-рубашки и жакета, сиреневых брюк и вязаного жилета или баклажанового свитера и юбки.