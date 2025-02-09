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Показы и коллекции

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Как прошел показ Khaite на Неделе моды в Нью-Йорке?

Сложносочиненный, асимметричный крой, артизанальные плетения и фактурный total black — главные фэшн-составляющие осенне-зимней коллекции Khaite. Даже при условии почти полной темноты в зале удалось заметить не свойственные Кэтрин Гольштейн отступления от монохрома: лео-принт, разноцветный аргайл и насыщенный винный оттенок. 

Ваш total black нуждается в апгрейде — чтобы монохром смотрелся интереснее, сочетаем в образе сразу несколько текстур, например, мех, кожу и пряжу

Ваш total black нуждается в апгрейде — чтобы монохром смотрелся интереснее, сочетаем в образе сразу несколько текстур, например, мех, кожу и пряжу

Стайлинг-трюк: микс черного и темно-синего (на подиуме показала модель Вика Вирс!)

Стайлинг-трюк: микс черного и темно-синего (на подиуме показала модель Вика Вирс!)

Рубрика «мастхэв»: авангардная юбка из гипер-пряжи

Рубрика «мастхэв»: авангардная юбка из гипер-пряжи 

В придачу к пушистым шарфам и манишкам запасаемся меховыми пелеринами

В придачу к пушистым шарфам и манишкам запасаемся меховыми пелеринами 

Нерды, ликуйте: клетка аргайл — один из главных принтов года (попал на фэшн-радары еще во время мужской Недели моды)

Нерды, ликуйте: клетка аргайл — один из главных принтов года (попал на фэшн-радары еще во время мужской Недели моды)

Не спешим отказываться от лео-принта и по совету Кэтрин Гольштейн выгуливаем пятнистый total look

Не спешим отказываться от лео-принта и по совету Кэтрин Гольштейн выгуливаем пятнистый total look 

Стейтмент-обувь: гибриды казаков и ботфортов, которые носим поверх костюмных брюк и джинсов

Стейтмент-обувь: гибриды казаков и ботфортов, которые носим поверх костюмных брюк и джинсов 

По примеру Вики Евсеевой продолжаем носить оперные перчатки из кожи не только в тандеме с верхней одеждой, но и в паре с холщовыми блузами

По примеру Вики Евсеевой продолжаем носить оперные перчатки из кожи не только в тандеме с верхней одеждой, но и в паре с холщовыми блузами 

Стайлинг-трюк: надеваем асимметричные корсетные топы поверх футболок из тонкого трикотажа

Стайлинг-трюк: надеваем асимметричные корсетные топы поверх футболок из тонкого трикотажа 

Фанаты total black здесь? Записываем стайлинг-трюк от Кэтрин Гольштейн, который поможет левел-апнуть монохромное сочетание: миксуем в одном образе разные текстуры, например, женим кожаный бомбер с меховым воротником и трикотажную юбку с бахромой. А при желании добавляем цветовой акцент — бирюзовые перчатки или змеиные казаки.

По традиции осенне-зимних коллекций Khaite заметили очень много кожи: в ней отшили юбки-карандаши, макси-тренчи, расклешенные платья в духе 60-х, прямые брюки и жакеты. Говорим «да» и меху в виде кроп-шуб, пушистых воротничков и пелерин (носим прямо поверх пальто, кожанок и рубашек). И не спешим отказываться от лео-принта: Гольштейн планирует одеть нас в пятнистые двойки из миди-юбки и приталенного жакета, брюки-сигареты, мини-платья А-силуэта и псевдокорсетные топы (фиксируем стайлинг-прием: миксуем их с полупрозрачными футболками). 

Рубрика «нам это надо»: запасаемся на холода миди-юбками и свитерами с гранд-косами из супер-толстой пряжи. На контрасте сочетаем текстурные плетения с полупрозрачным тонким трикотажем и кожей. Звание главного аксессуара делят кепки газетчика и оперные перчатки, которые выгуливаем не только на улице в тандеме с верхней одеждой, но и в помещении — с холщовыми блузами (на подиуме показала модель Вика Евсеева!) и рубашками с коротким рукавом. А в качестве обуви присматриваемся к гибридам ботфортов и казаков с широким голенищем. Наш фаворит: коричневые из псевдопотертой кожи, которые отработают в паре с кремовой расклешенной юбкой, джинсами и песочными костюмными брюками. 

Еще из трендов: появившаяся на фэшн-радарах еще во время мужской Недели моды клетка аргайл (нерд-шик!) и насыщенный гранатовый оттенок — носим в качестве трикотажного total look и цветового акцента в виде сложносочиненного плаща с асимметричными бортами, кожаных брюк, сумки или обуви. 

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