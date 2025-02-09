Как прошел показ Khaite на Неделе моды в Нью-Йорке?

Фанаты total black здесь? Записываем стайлинг-трюк от Кэтрин Гольштейн, который поможет левел-апнуть монохромное сочетание: миксуем в одном образе разные текстуры, например, женим кожаный бомбер с меховым воротником и трикотажную юбку с бахромой. А при желании добавляем цветовой акцент — бирюзовые перчатки или змеиные казаки.

По традиции осенне-зимних коллекций Khaite заметили очень много кожи: в ней отшили юбки-карандаши, макси-тренчи, расклешенные платья в духе 60-х, прямые брюки и жакеты. Говорим «да» и меху в виде кроп-шуб, пушистых воротничков и пелерин (носим прямо поверх пальто, кожанок и рубашек). И не спешим отказываться от лео-принта: Гольштейн планирует одеть нас в пятнистые двойки из миди-юбки и приталенного жакета, брюки-сигареты, мини-платья А-силуэта и псевдокорсетные топы (фиксируем стайлинг-прием: миксуем их с полупрозрачными футболками).