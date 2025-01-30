Как прошел кутюрный показ Viktor&Rolf?

Как это обычно бывает с Виктором Хорстингом и Рольфом Сноереном, им удалось совместить несовместимое — поженить минимализм с максимализмом. За первое отвечали лаконичная палитра и референс в виде джинсов, рубашки и тренча. А за второе — собственно сам дизайн-дуэт (по-другому не умеют!). Получилась сюрреалистично-кутюрная фантазия на тему базового гардероба.
Села одежда после стирки — не беда! Просто скажите, что это Viktor&Rolf
И если лень утюжить — тоже
В условиях переменчивой погоды (петербуржцы тут?), если станет жарко, повязываем тренч на пояс красивым гранд-бантом
Тренч, ты жабо, кейп или плащ?
Рукава-буфы — важный тренд кутюрной Недели моды (чем больше, тем лучше!)
Один бантик — хорошо, а много — лучше!
Теперь в тренче хоть на оперу Беллини в Мариинке (вот что значит — база!)
Главные фэшн-шутники Виктор Хорстинг и Рольф Сноерен сделали ставку всего на одну ткань в трех разных оттенках (белом, песочном и темно-синем) и не прогадали — на помощь пришли все кутюрные навыки, отточенные за более чем 20 лет существования бренда. Взятое за основу базовое комбо — рубашка, тренч и джинсы (мечта нормкорщика!) — трансформировалось до неузнаваемости под натиском объемных драпировок и плиссировок, заломов и складок, нагромождения бантов и оборок.
Берем пример с дизайн-дуэта Viktor&Rolf и смотрим на привычные вещи по-новому. Вместо обычных джинсов присматриваемся к объемным кюлотам из жатого псевдоденима, палаццо в кокеткорных бантиках или брюкам-бананам в воздушных драпировках. На замену офискорной рубашке подыскиваем блузу с гипертрофированным вырезом или облакоподобными рукавами-буфами, а при желании и вовсе надеваем шелковое платье-рубашку с пышным асимметричным подолом. Прощаемся с базовыми бежевыми тренчами (давно пора!) и осваиваем тренд на арт+фэшн варианты: примеряем модели, севшие после неудачной стирки (брюк и рубашек тоже касается!), с воротом как у графа Дракулы и ультрамодные кропнутые (подтягиваем DIY-навык и подрезаем сами — чем больше болтающихся нитей, тем лучше!), а еще — плащи, которые мимикрируют под жабо и под нарядные накидки.
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