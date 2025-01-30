Как прошел кутюрный показ Viktor&Rolf?

Берем пример с дизайн-дуэта Viktor&Rolf и смотрим на привычные вещи по-новому. Вместо обычных джинсов присматриваемся к объемным кюлотам из жатого псевдоденима, палаццо в кокеткорных бантиках или брюкам-бананам в воздушных драпировках. На замену офискорной рубашке подыскиваем блузу с гипертрофированным вырезом или облакоподобными рукавами-буфами, а при желании и вовсе надеваем шелковое платье-рубашку с пышным асимметричным подолом. Прощаемся с базовыми бежевыми тренчами (давно пора!) и осваиваем тренд на арт+фэшн варианты: примеряем модели, севшие после неудачной стирки (брюк и рубашек тоже касается!), с воротом как у графа Дракулы и ультрамодные кропнутые (подтягиваем DIY-навык и подрезаем сами — чем больше болтающихся нитей, тем лучше!), а еще — плащи, которые мимикрируют под жабо и под нарядные накидки.