Valentino: как прошел дебютный кутюрный показ Алессандро Микеле?

Микеле и в кутюр умеет! Потрогав воду кончиками пальцев в сезоне SS'25, Алессандро нырнул в эту эклектичную фэшн-реку с головой и показал (под сводами Дворца Броньяр) высокохудожественный результат тандема архивов Валентино Гаравани (со свойственными ему феминной экстравагантностью и высокоинтеллектуальным китчем), философско-семиотических размышлений Умберто Эко и фэшн-энциклопедии с костюмами народов мира. Результат: полсотни хаотичных, но дико красивых образов, в которых все-таки никому и ничему не удалось затмить самого Микеле.
В лучших кутюрных традициях: на платье ушло более 1300 часов работы!
Микеле советует не ограничиваться декором из кружева и делает полностью ажурное платье в тандеме с головным убором и перчатками
Но при желании можно попрактиковаться на кружевных колготках и митенках
Кринолины и воротники-горгеры — важный тренд кутюрной Недели моды
И турнюры!
Меням главные брюки прошлого лета — капри — на набирающие фэшн-мощь шаровары
А еще лучше — в паре с индейским роучем
Или турецкой феской
Новогодняя мишура — все еще с нами!
Золотистый головной убор — отсылка к шляпке из рафии Valentino Haute Couture 1967
Поддерживаем тренд на металлик с двойкой из серебристой парчи и колготками, украшенными объемными бутонами из той же ткани
Еще один стейтмент-аксессуар — гибрид мексиканской и рестлерской масок
Отправной точкой дебютной кутюрной коллекции стало философское произведение Умберто Эко Vertigo (в переводе с англ. «головокружение»), в котором семиотик исследует феномен списков и стремление современного общества их создавать. С опорой на размышления ученого Алессандро Микеле создал «головокружительную» фэшн-рекурсию, где внутри самого показа, согласно Эко, уже являющегося списком, каждое платье — тоже своеобразный список (все пункты расшифровали на бегущей строке).
«Сорок восемь платьев — сорок восемь списков. В каждом списке сосуществуют как материальные, так и нематериальные элементы: измеримые пропорции, эмоциональные нити, живописные отсылки, товарные примечания, биографические лоскуты, кинематографические сплетения, цветовые геометрии, философские швы, музыкальные знаки, символические узоры, языковые вышивки, ботанические фрагменты, визуальные архетипы, исторические ткани, повествовательные интарсии, реляционные узлы и так далее», — объяснил Микеле в своем письме.
Этой коллекцией (да и всеми предыдущими!) Микеле безмолвно присоединился к риторическому вопросу Дэниела Розберри, заданному после недавнего показа Schiaparelli: «Я так устал от того, что все постоянно приравнивают современность к минимализму: разве новое не может быть проработанным, быть барочным, быть экстравагантным?». Худрук Valentino ответил на него однозначно и сделал это с помощью монументальных кринолинов и турнюров (гранд-тренд кутюрной Недели моды!), метров кружева, величественных шлейфов, меховой отделки, десятков бантов всех форм и размеров, вышивки из страз и стекляруса, а еще — тяжеловесных накидок из мишуры (праздник продолжается!), колготок, полностью расшитых узорами из разноцветных камней, и акцентных головных уборов (от турецких фесок и индейских роучей до диких гибридов мексиканских и рестлерских масок!). На этом оммажи культурам не закончились: заметили восточные шаровары и орнамент бута (читай: турецкий огурец!), многоярусные испанские юбки, японские кимоно, европейские воротники-горгеры и гобелены.
Вычленяем из всего этого фэшн-безумия практичные стайлинг-трюки: украшаем лаконичные черные миди-юбки белыми кружевными колготками, а жакеты — митенками и съемными манжетами; не игнорируем шарфы как стейтмент-аксессуары и запасаемся вариантами из полупрозрачного шифона и кружева; продолжаем носить меховые шарфы, воротники и накидки (судя по всему, они с нами надолго!); присматриваемся к ювелирным тикам с дорожками кристаллов (а заодно роскошно отрабатываем тренд на анонимность) и крепим броши не только на лацканы пальто и пиджаков, но и на атласную феску, которую при желании можно заменить на ультрамодную шляпку-таблетку.
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