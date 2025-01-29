Valentino: как прошел дебютный кутюрный показ Алессандро Микеле?

Этой коллекцией (да и всеми предыдущими!) Микеле безмолвно присоединился к риторическому вопросу Дэниела Розберри, заданному после недавнего показа Schiaparelli: «Я так устал от того, что все постоянно приравнивают современность к минимализму: разве новое не может быть проработанным, быть барочным, быть экстравагантным?». Худрук Valentino ответил на него однозначно и сделал это с помощью монументальных кринолинов и турнюров (гранд-тренд кутюрной Недели моды!), метров кружева, величественных шлейфов, меховой отделки, десятков бантов всех форм и размеров, вышивки из страз и стекляруса, а еще — тяжеловесных накидок из мишуры (праздник продолжается!), колготок, полностью расшитых узорами из разноцветных камней, и акцентных головных уборов (от турецких фесок и индейских роучей до диких гибридов мексиканских и рестлерских масок!). На этом оммажи культурам не закончились: заметили восточные шаровары и орнамент бута (читай: турецкий огурец!), многоярусные испанские юбки, японские кимоно, европейские воротники-горгеры и гобелены.

Вычленяем из всего этого фэшн-безумия практичные стайлинг-трюки: украшаем лаконичные черные миди-юбки белыми кружевными колготками, а жакеты — митенками и съемными манжетами; не игнорируем шарфы как стейтмент-аксессуары и запасаемся вариантами из полупрозрачного шифона и кружева; продолжаем носить меховые шарфы, воротники и накидки (судя по всему, они с нами надолго!); присматриваемся к ювелирным тикам с дорожками кристаллов (а заодно роскошно отрабатываем тренд на анонимность) и крепим броши не только на лацканы пальто и пиджаков, но и на атласную феску, которую при желании можно заменить на ультрамодную шляпку-таблетку.