Saint Laurent: как прошел показ мужской коллекции Энтони Ваккарелло?

С оглядкой на женскую коллекцию Энтони Ваккарелло сочинил очередной фэшн-трибьют отцу-основателю — Иву Сен-Лорану. И под брутальный саундтрек You Want It Darker Леонарда Коэна и с люстрами на полу в качестве сет-дизайна (достались от Lime по наследству!) показал образцовый ретро-тейлоринг при поддержке главных трендов — от клетки до кожи и меха (в кавычках!).