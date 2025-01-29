Saint Laurent: как прошел показ мужской коллекции Энтони Ваккарелло?

Но без хайлайтов все-таки не обошлось. Звание главного обувного мастхэва присуждаем гибридам ботфортов и рыбацких сапог из кожи, которые спасут дорогие сердцу (и не только!) брюки Saint Laurent во время заплывов по петербургским лужам. И по следам шоу запасаемся разноцветными водолазками (стартерпак: шафрановая, мандариновая, винная и еловая), чтобы носить их в тандеме с массивными клетчатыми пиджаками и пальто.

По части трендов Ваккарелло с коллегами спорить не стал: показал и кожу (кроме гранд-сапог приготовил брюки, бомберы и тренчи), и шубы с накидками (правда, не из меха, а из перьев), и клетку всех мастей (от гленчека до гусиной лапки и тартана).