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Показы и коллекции

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Saint Laurent: как прошел показ мужской коллекции Энтони Ваккарелло?

С оглядкой на женскую коллекцию Энтони Ваккарелло сочинил очередной фэшн-трибьют отцу-основателю — Иву Сен-Лорану. И под брутальный саундтрек You Want It Darker Леонарда Коэна и с люстрами на полу в качестве сет-дизайна (достались от Lime по наследству!) показал образцовый ретро-тейлоринг при поддержке главных трендов — от клетки до кожи и меха (в кавычках!). 

Лучшая обувь для петербуржцев — у Saint Laurent! Лавируем между круглогодичными лужами в гибридах ботфортов и рыбацких сапог

Лучшая обувь для петербуржцев — у Saint Laurent! Лавируем между круглогодичными лужами в гибридах ботфортов и рыбацких сапог 

Запасаемся клетчатыми двойками и пальто и практикуемся в сочетании принтов

Запасаемся клетчатыми двойками и пальто и практикуемся в сочетании принтов 

Без кожанки в этой жизни никуда — с этим хором согласились худруки главных брендов-трендсеттеров (Saint Laurent до Prada и Louis Vuitton)

Без кожанки в этой жизни никуда — с этим хором согласились худруки главных брендов-трендсеттеров (Saint Laurent до Prada и Louis Vuitton)

В почете не только потертые бомберы, но и минималистичные плащи Нео из «Матрицы»

В почете не только потертые бомберы, но и минималистичные плащи Нео из «Матрицы»

Отказываемся от рубашек в пользу разноцветных водолазок (вам еловую или шафрановую?)

Отказываемся от рубашек в пользу разноцветных водолазок (вам еловую или шафрановую?)

Судя по последним показам, без шуб и пушистых накидок следующей осенью не обойтись. При желании берем пример с Saint Laurent и меняем мех на перышки

Судя по последним показам, без шуб и пушистых накидок следующей осенью не обойтись. При желании берем пример с Saint Laurent и меняем мех на перышки (частые гости кутюрных показов!)

Тему с офискорными двойками (читай: униформой самого Сен-Лорана) можно считать раскрытой: оммаж Иву и его неизменным костюмам случился на показе сезона SS'25 (запомнился камбэком Беллы Хадид!) и повторился сейчас — на мужском шоу сезона FW'25. И сами двойки, по правде говоря, мало чем отличаются (на то и классика!) — все те же плечистые пиджаки и брюки, замиксованные с галстуками, ретро-пальто и тренчами. 

Но без хайлайтов все-таки не обошлось. Звание главного обувного мастхэва присуждаем гибридам ботфортов и рыбацких сапог из кожи, которые спасут дорогие сердцу (и не только!) брюки Saint Laurent во время заплывов по петербургским лужам. И по следам шоу запасаемся разноцветными водолазками (стартерпак: шафрановая, мандариновая, винная и еловая), чтобы носить их в тандеме с массивными клетчатыми пиджаками и пальто.

По части трендов Ваккарелло с коллегами спорить не стал: показал и кожу (кроме гранд-сапог приготовил брюки, бомберы и тренчи), и шубы с накидками (правда, не из меха, а из перьев), и клетку всех мастей (от гленчека до гусиной лапки и тартана). 

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