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Показы и коллекции

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Как прошел кутюрный показ Chanel (снова) без креативного директора?

110 лет — не лучший возраст для экспериментов: решила дизайн-команда Chanel и отметила солидный юбилей хрестоматийным твидом, ретро-блузами с бантами и несколькими оммажами творениям Габриель Шанель — от сверкающего кремового жакета 1938-ого до алого платья из полупрозрачного шифона 1937-ого. 

Пурпурный, заявивший о себе на мужских показах, готов зарекомендовать себя как главный оттенок года (электрик, подвинься!)
Архивы пресс-служб

Пурпурный, заявивший о себе на мужских показах, готов зарекомендовать себя как главный оттенок года (электрик, подвинься!)

Платье, вдохновленное моделью 1937 года
Архивы пресс-служб

Платье, вдохновленное моделью 1937 года

Опять двойка (и опять из твида!)
Архивы пресс-служб

Опять двойка (и опять из твида!)

Продолжаем носить кейпы и накидки всех мастей: наш выбор — вариант из небесно-голубой тафты, которую показала на шоу модель София Стейнберг
Архивы пресс-служб

Продолжаем носить кейпы и накидки всех мастей: наш выбор — вариант из небесно-голубой тафты, которую показала на шоу модель София Стейнберг

Пастель — все еще с нами (доказано на подиуме Викой Евсеевой!)
Архивы пресс-служб

Пастель — все еще с нами (доказано на подиуме Викой Евсеевой!)

Главный аксессуар показа — фирменные туфли Chanel с черным мысом во всех оттенках пастели — от пудрово-розового до фисташкового
Архивы пресс-служб

Главный аксессуар показа — фирменные туфли Chanel с черным мысом во всех оттенках пастели — от пудрово-розового до фисташкового

Помимо вариаций на тему двоек из твида (казалось бы, давно раскрытой) дизайн-команда Chanel отшила твидовые платья с макси-подолом из полупрозрачной органзы (на подиуме показала модель Вика Евсеева!), золотистые мини на пуговицах с рукавами-буфами и лососевые пальто-жакеты с пурпурной шелковой подкладкой (пророчим статус главного цвета года!). 

Важный тренд кутюрной Недели моды — накидки и кейпы всех мастей. На показе Chanel заметили сверкающую сетку, завязанную на бантик поверх кобальтового мини в пайетках, прозрачный шифоновый кейп, зарифмовавшийся с подолом платья из той же ткани, и пастельно-голубую накидку диснеевской принцессы (читай: модели Софии Стейнберг!). 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Несмотря на вкрапления пурпурного, алого, изумрудного и фуксии весенне-летний бал Chanel по традиции правит пастель: декорированное перьями розово-мятное платье с многослойным подолом, твидовая двойка в оттенке лимонного сорбета, бледно-бирюзовый сет, расшитый стеклярусом, и пудровое макси с рукавами-бутонами. В пастельную палитру раскрасили и фирменные туфли с черным мысом, которые неизменно сопровождали каждый выход на подиум. 

В остальном — на фоне очевидной фэшн-неопределенности дизайн-команды после ухода Виржини Виар хочется поскорее увидеть за штурвалом Матье Блази, который, надеемся, откажется от абстрактных формулировок «коллекция вдохновлена совершенством, вечной красотой и движением вперед, которые были свойственны Chanel с 1915 года» в пользу аналитической (а не подражательной) работы с архивами и по-настоящему великим наследием дома. 

Текст: Юлия Ишимова

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