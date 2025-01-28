Как прошел кутюрный показ Chanel (снова) без креативного директора?

Помимо вариаций на тему двоек из твида (казалось бы, давно раскрытой) дизайн-команда Chanel отшила твидовые платья с макси-подолом из полупрозрачной органзы (на подиуме показала модель Вика Евсеева!), золотистые мини на пуговицах с рукавами-буфами и лососевые пальто-жакеты с пурпурной шелковой подкладкой (пророчим статус главного цвета года!).

Важный тренд кутюрной Недели моды — накидки и кейпы всех мастей. На показе Chanel заметили сверкающую сетку, завязанную на бантик поверх кобальтового мини в пайетках, прозрачный шифоновый кейп, зарифмовавшийся с подолом платья из той же ткани, и пастельно-голубую накидку диснеевской принцессы (читай: модели Софии Стейнберг!).