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Показы и коллекции

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Как прошел показ кутюрной коллекции Giambattista Valli?

Главный садовник haute couture Джамбаттиста Валли (с фанбазой в лице Ани Тейлор-Джой и Арианы Гранде!) продолжает превращать метры шелка, парчи, тафты и шифона в причудливые бутоны под медитативное щебетание диковинных птиц. А заодно проповедует барочный декор (от инкрустаций кристаллами до золотистых вышивок) и бескомпромиссный jewelry-максимализм.

Главный силуэт коллекции — бутоноподобная юбка с клиньями-лепестками

Главный силуэт коллекции — бутоноподобная юбка с клиньями-лепестками

Появился и в качестве накидки в тандеме с контрастным макси-платьем

Появился и в качестве накидки в тандеме с контрастным макси-платьем 

Атласные перчатки — out, кожаные — in! Теперь таким под силу дополнить вечернее платье под аккомпанемент многослойного гранд-обвеса

Атласные перчатки — out, кожаные — in! Теперь таким под силу дополнить вечернее платье под аккомпанемент многослойного гранд-обвеса

Садовник Джамбаттиста Валли развел вышитые сады на парчевых макси-платьях (настроение: барокко!)

Садовник Джамбаттиста Валли развел вышитые сады на парчевых макси-платьях (настроение: барокко!)

Мимикрируем под экзотические цветы при помощи шифоновых слоев-лепестков

Мимикрируем под экзотические цветы при помощи шифоновых слоев-лепестков

... и под причудливых попугайчиков в пернатых платьях-коконах!

... и под причудливых попугайчиков в пернатых платьях-коконах! 

Хельга Патаки кор! Носим инфантильный бант везде и всюду — даже с бархатными мини

Хельга Патаки кор! Носим инфантильный бант везде и всюду — даже с бархатными мини 

... и с алыми mermaidcore-макси

... и с алыми mermaidcore-макси

Заметный фэшн-камбэк (прямиком из 50-х!) — сумка и платье одного цвета и даже из одной ткани (до этого успели заметить трюк на показе Jacquemus)

Заметный фэшн-камбэк (прямиком из 50-х!) — сумка и платье одного цвета и даже из одной ткани (до этого успели заметить трюк на показе Jacquemus)

Постигаем азы экзотической флоры по фэшн-методичке натуралиста от мира haute couture Джамбаттиста Валли: порхаем в многослойных драпировках платьев-бутонов, разноцветных гранд-юбках и объемных накидках с лепестками-клиньями. Не отказываемся от барочных флористических вышивок: в ателье Giambattista Valli отшили приталенные макси с рукавами-буфами, инкрустированные кристаллами блузы с воротниками-горгерами (важный тренд!), ментоловые сеты c кроп-жакетами и расклешенными юбками — все это в придачу с аксессуарными flowercore-шедеврами (от поясов с металлическими традесканциями до серег с массивными кристаллами-спатифиллумами). За фауну в фантазийных фэшн-тропиках отвечают платья-коконыпопугаи с причудливым оперением (и как следует неразлучникам — вышли прямо друг за другом!). 

По итогам показа готовимся пополнять ряды jewelry-максималистов (четыре браслета, три колье и две серьги — дайте еще!), вместо атласных перчаток выгуливать акцентные варианты из кожи (наш фаворит — горчичные, особенно в тандеме с пудрово-розовым макси!) и носить инфантильный ободок-бант со всем — от черных бархатных мини до алых mermaidcore-макси. 

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