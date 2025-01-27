Как прошел показ кутюрной коллекции Giambattista Valli?

Постигаем азы экзотической флоры по фэшн-методичке натуралиста от мира haute couture Джамбаттиста Валли: порхаем в многослойных драпировках платьев-бутонов, разноцветных гранд-юбках и объемных накидках с лепестками-клиньями. Не отказываемся от барочных флористических вышивок: в ателье Giambattista Valli отшили приталенные макси с рукавами-буфами, инкрустированные кристаллами блузы с воротниками-горгерами (важный тренд!), ментоловые сеты c кроп-жакетами и расклешенными юбками — все это в придачу с аксессуарными flowercore-шедеврами (от поясов с металлическими традесканциями до серег с массивными кристаллами-спатифиллумами). За фауну в фантазийных фэшн-тропиках отвечают платья- коконы попугаи с причудливым оперением (и как следует неразлучникам — вышли прямо друг за другом!).