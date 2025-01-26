Jacquemus VS Lanvin: кто лучше справился с ультрафеминным стейтмент-дрессингом?

Два ключевых фэшн-шоу, прошедших в канун старта кутюрной недели — камерный показ «La Croisière» Jacquemus в квартире в восьмом округе Парижа (личный проект Огюста Перре!) и дебютная коллекция Питера Коппинга в роли креативного директора Lanvin. Оба бренда попробовали приручить архивы фэшн-коллег и сочинить собственную версию ультрафеминного протокутюра, а вот кому это удалось лучше — вопрос риторический.
Jacquemus
Шоу открыла Ангелина Кендалл в корсетном платье из хлопкового поплина с квадратным декольте
Амбассадор клатчей-фермуаров (тренд сезона!) — Кристи Тарлингтон
Цветовой минимализм и D-образный силуэт — все, за что мы так любим
Alaïa Jacquemus
В вишлист: пальто с акцентной меховой опушкой на рукавах
Новая версия культовой сумки Le Bambino
Мастхэв — контрастная ретро-баска в духе New Look Кристиана Диора
Полупрозрачные ткани — все еще тренд. И готовимся встречать банановый принт повсюду!
В вишлист: контрастный кожаный узелок на сумке. Плюс запоминаем классное цветовое сочетание: желтый + зеленый
Адриана Лима в платье с ультраглубоким вырезом на спине
Горошек — главный паттерн второй половины 2025 года по версии Jacquemus
Анималистичный зебро-принт — тоже хит
Ирина Шейк выбирает не только Gloria Jeans, но и белоснежное платье Jacquemus в драпировках и акцентной бахроме-кисточках
Фермуар — аксессуар сезона, а в виде полосатого багета — тем более
Шуба-кокон — не мастхэв, а база!
Показ закрыла топ-модель Мона Тугаард
Только не списывай точь-в-точь: покатые формы, приспущенная талия, шубы-коконы, спиралевидные драпировки и пышные воланы на мидакси-юбках — это могла быть новая коллекция Alaïa, но Симон Порт Жакмюс переманил дизайн-директора бренда Александра Ру к себе. Нарочитую схожесть коллекции не спрятал ни звездный каст (от Ангелины Кендалл и Кристи Тарлингтон до Адрианы Лимы, Ирины Шейк и Моны Тугаард), ни оммажи диоровскому New Look и лукам Мэрилин Монро, которыми Жакмюс поспешил оправдаться в соцсетях.
Впрочем, фиксируем несколько бесспорных хитов в коллекции, которым пророчим коммерческий вау-успех: полосатые багеты-фермуары, сумки с контрастными узелками, сетчатые слингбэки, а также ретро-баски и платья с ультраглубоким вырезом на спине. А еще не отказывваемся от анималистичного зебрового принта, носим лимонный и готовимся встречать повсюду фруктовый banana-паттерн.
Lanvin
Мастхэв — двубортное пальто-жакет со спрятанным лацканом (стайлинг-трюк!)
Достаем из 2010-х кепки и смело миксуем ажурные (и пестрые!) узоры в одном луке (а то и на одном платье)
Мастхэв новой коллекции Lanvin — замшевые перчатки в драпировках
Платья в пайетках остаются с нами как минимум до следующего Нового года
А еще не отказываемся от полупрозрачных тканей и кейпов
Клетка аргайл — ключевой паттерн мужского сезона FW'25
Говорим «да» кожаному топу в драпировках
Все внимание на туфли peep-toe, которым пророчат звание it-обуви от Lanvin
Вырезы на спине — микротренд второй половины 2025 года
Лео-принт все еще с нами!
Фэшн-бэнгер показа — серое плиссированное платье по мотивам работы Жанны Ланван 1930 года из коллекции Института костюма. А еще напоминает образ из осенне-зимней коллекции Balenсiaga, где прежде работал Питер Коппинг
Узелок на туфлях!
Еще одно платье по мотивам архивов Жанны Ланван. И рады видеть на подиуме российскую модель Сандру Мюррей!
Первый российский моделинг-дебют сезона среди девушек — Натали Пастухова!
Черный бархат все еще тренд, равно как и платье с открытой линией плеч
Без золотистого металлика никуда!
Экс-худрук Nina Ricci и дизайнер кутюрной линейки Balenciaga Питер Коппинг тизерил небесно-голубой мудборд с проторенессансными иконами Фра Беато Анджелико — в качестве возрождения Lanvin получили деликатные отсылки к наследию Альбера Эльбаза, Жанны Ланван и моды 2010-х с атласными кепками и приталенными силуэтами в драпировках. Из фирменных кодов модного дома разглядели обилие черного бархата, мрачного атласа, мерцающих пайеток и сложносочиненных паттернов, а из трендов — двубортные жакеты-пальто, платья с открытой линией плеч, ажурные кейпы, лео-принты и золотистый метталлик. Однако взвешенно-рассудительный дебют Коппинга не сулит оглушительной виральности, на которую способен мастер фэшн-хайпа Жакмюс, — хотя готовимся увидеть ромбовидные peep-toe лодочки, ар-деко халтеры и серое плиссированное платье в драпировках (фэшн-бэнгер коллекции!) в коллекциях фанатов Lanvin (и на красных дорожках сезона кинонаград!).
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