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Показы и коллекции

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Jacquemus VS Lanvin: кто лучше справился с ультрафеминным стейтмент-дрессингом?

Два ключевых фэшн-шоу, прошедших в канун старта кутюрной недели — камерный показ  «La Croisière» Jacquemus в квартире в восьмом округе Парижа (личный проект Огюста Перре!) и дебютная коллекция Питера Коппинга в роли креативного директора Lanvin. Оба бренда попробовали приручить архивы фэшн-коллег и сочинить собственную версию ультрафеминного протокутюра, а вот кому это удалось лучше — вопрос риторический. 

Jacquemus

Шоу открыла Ангелина Кендалл в корсетном платье из хлопкового поплина с квадратным декольте
Архивы пресс-служб

Шоу открыла Ангелина Кендалл в корсетном платье из хлопкового поплина с квадратным декольте

Амбассадор клатчей-фермуаров (тренд сезона!) — Кристи Тарлингтон
Архивы пресс-служб

Амбассадор клатчей-фермуаров (тренд сезона!) — Кристи Тарлингтон

Цветовой минимализм и D-образный силуэт — все, за что мы так любим Alaïa Jacquemus
Архивы пресс-служб

Цветовой минимализм и D-образный силуэт — все, за что мы так любим Alaïa Jacquemus

В вишлист: пальто с акцентной меховой опушкой на рукавах
Архивы пресс-служб

В вишлист: пальто с акцентной меховой опушкой на рукавах

Новая версия культовой сумки Le Bambino
Архивы пресс-служб

Новая версия культовой сумки Le Bambino

Мастхэв — контрастная ретро-баска в духе New Look Кристиана Диора
Архивы пресс-служб

Мастхэв — контрастная ретро-баска в духе New Look Кристиана Диора

Полупрозрачные ткани — все еще тренд. И готовимся встречать банановый принт повсюду!
Архивы пресс-служб

Полупрозрачные ткани — все еще тренд. И готовимся встречать банановый принт повсюду!

В вишлист: контрастный кожаный узелок на сумке. Плюс запоминаем классное цветовое сочетание: желтый + зеленый
Архивы пресс-служб

В вишлист: контрастный кожаный узелок на сумке. Плюс запоминаем классное цветовое сочетание: желтый + зеленый

Адриана Лима в платье с ультраглубоким вырезом на спине
Архивы пресс-служб

Адриана Лима в платье с ультраглубоким вырезом на спине

Горошек — главный паттерн второй половины 2025 года по версии Jacquemus
Архивы пресс-служб

Горошек — главный паттерн второй половины 2025 года по версии Jacquemus

Анималистичный зебро-принт — тоже хит
Архивы пресс-служб

Анималистичный зебро-принт — тоже хит

Ирина Шейк выбирает не только Gloria Jeans, но и белоснежное платье Jacquemus в драпировках и акцентной бахроме-кисточках
Архивы пресс-служб

Ирина Шейк выбирает не только Gloria Jeans, но и белоснежное платье Jacquemus в драпировках и акцентной бахроме-кисточках

Фермуар — аксессуар сезона, а в виде полосатого багета — тем более
Архивы пресс-служб

Фермуар — аксессуар сезона, а в виде полосатого багета — тем более

Шуба-кокон — не мастхэв, а база!
Архивы пресс-служб

Шуба-кокон — не мастхэв, а база!

Показ закрыла топ-модель Мона Тугаард
Архивы пресс-служб

Показ закрыла топ-модель Мона Тугаард

Только не списывай точь-в-точь: покатые формы, приспущенная талия, шубы-коконы, спиралевидные драпировки и пышные воланы на мидакси-юбках — это могла быть новая коллекция Alaïa, но Симон Порт Жакмюс переманил дизайн-директора бренда Александра Ру к себе. Нарочитую схожесть коллекции не спрятал ни звездный каст (от Ангелины Кендалл и Кристи Тарлингтон до Адрианы Лимы, Ирины Шейк и Моны Тугаард), ни оммажи диоровскому New Look и лукам Мэрилин Монро, которыми Жакмюс поспешил оправдаться в соцсетях. 

Впрочем, фиксируем несколько бесспорных хитов в коллекции, которым пророчим коммерческий вау-успех: полосатые багеты-фермуары, сумки с контрастными узелками, сетчатые слингбэки, а также ретро-баски и платья с ультраглубоким вырезом на спине. А еще не отказывваемся от анималистичного зебрового принта, носим лимонный и готовимся встречать повсюду фруктовый banana-паттерн. 

Lanvin

Мастхэв — двубортное пальто-жакет со спрятанным лацканом (стайлинг-трюк!)
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Мастхэв — двубортное пальто-жакет со спрятанным лацканом (стайлинг-трюк!)

Достаем из 2010-х кепки и смело миксуем ажурные (и пестрые!) узоры в одном луке (а то и на одном платье)
Архивы пресс-служб

Достаем из 2010-х кепки и смело миксуем ажурные (и пестрые!) узоры в одном луке (а то и на одном платье)

Мастхэв новой коллекции Lanvin — замшевые перчатки в драпировках
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Мастхэв новой коллекции Lanvin — замшевые перчатки в драпировках

Платья в пайетках остаются с нами как минимум до следующего Нового года
Архивы пресс-служб

Платья в пайетках остаются с нами как минимум до следующего Нового года

А еще не отказываемся от полупрозрачных тканей и кейпов
Архивы пресс-служб

А еще не отказываемся от полупрозрачных тканей и кейпов

Клетка аргайл — ключевой паттерн мужского сезона FW'25
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Клетка аргайл — ключевой паттерн мужского сезона FW'25

Говорим «да» кожаному топу в драпировках
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Говорим «да» кожаному топу в драпировках

Все внимание на туфли peep-toe, которым пророчат звание it-обуви от Lanvin
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Все внимание на туфли peep-toe, которым пророчат звание it-обуви от Lanvin

Вырезы на спине — микротренд второй половины 2025 года
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Вырезы на спине — микротренд второй половины 2025 года 

Лео-принт все еще с нами!
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Лео-принт все еще с нами!

Фэшн-бэнгер показа — серое плиссированное платье по мотивам работы Жанны Ланван 1930 года из коллекции Института костюма. А еще напоминает образ из
Архивы пресс-служб

Фэшн-бэнгер показа — серое плиссированное платье по мотивам работы Жанны Ланван 1930 года  из коллекции Института костюма. А еще напоминает образ из осенне-зимней коллекции Balenсiaga, где прежде работал Питер Коппинг

Узелок на туфлях!
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Узелок на туфлях!

Еще одно платье по мотивам архивов Жанны Ланван. И рады видеть на подиуме российскую модель Сандру Мюррей!
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Еще одно платье по мотивам архивов Жанны Ланван. И рады видеть на подиуме российскую модель Сандру Мюррей!

Первый российский моделинг-дебют сезона среди девушек — Натали Пастухова!
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Первый российский моделинг-дебют сезона среди девушек — Натали Пастухова!

Черный бархат все еще тренд, равно как и платье с открытой линией плеч
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Черный бархат все еще тренд, равно как и платье с открытой линией плеч

Без золотистого металлика никуда!
Архивы пресс-служб

Без золотистого металлика никуда!

Экс-худрук Nina Ricci и дизайнер кутюрной линейки Balenciaga Питер Коппинг тизерил небесно-голубой мудборд с проторенессансными иконами Фра Беато Анджелико — в качестве возрождения Lanvin получили деликатные отсылки к наследию Альбера Эльбаза, Жанны Ланван и моды 2010-х с атласными кепками и приталенными силуэтами в драпировках. Из фирменных кодов модного дома разглядели обилие черного бархата, мрачного атласа, мерцающих пайеток и сложносочиненных паттернов, а из трендов — двубортные жакеты-пальто, платья с открытой линией плеч, ажурные кейпы, лео-принты и золотистый метталлик. Однако взвешенно-рассудительный дебют Коппинга не сулит оглушительной виральности, на которую способен мастер фэшн-хайпа Жакмюс, — хотя готовимся увидеть ромбовидные peep-toe лодочки, ар-деко халтеры и серое плиссированное платье в драпировках (фэшн-бэнгер коллекции!) в коллекциях фанатов Lanvin (и на красных дорожках сезона кинонаград!).

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