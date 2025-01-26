Jacquemus VS Lanvin: кто лучше справился с ультрафеминным стейтмент-дрессингом?

Только не списывай точь-в-точь: покатые формы, приспущенная талия, шубы-коконы, спиралевидные драпировки и пышные воланы на мидакси-юбках — это могла быть новая коллекция Alaïa, но Симон Порт Жакмюс переманил дизайн-директора бренда Александра Ру к себе. Нарочитую схожесть коллекции не спрятал ни звездный каст (от Ангелины Кендалл и Кристи Тарлингтон до Адрианы Лимы, Ирины Шейк и Моны Тугаард), ни оммажи диоровскому New Look и лукам Мэрилин Монро, которыми Жакмюс поспешил оправдаться в соцсетях.

Впрочем, фиксируем несколько бесспорных хитов в коллекции, которым пророчим коммерческий вау-успех: полосатые багеты-фермуары, сумки с контрастными узелками, сетчатые слингбэки, а также ретро-баски и платья с ультраглубоким вырезом на спине. А еще не отказывваемся от анималистичного зебрового принта, носим лимонный и готовимся встречать повсюду фруктовый banana-паттерн.