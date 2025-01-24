Выбрали 8 главных трендов с Недели мужской моды

Подводим итоги первого фэшн-марафона в 2025 году и рассказываем о том, что будет в топе мужских гардеробов уже через полгода — вот 8 главных мастхэвов и стайлинг-трюков (от черничных кожаных пиджаков до аргайл-жилетов и меховых сумок).
Мех
Пока Миучча Прада с Рафом Симонсом в Prada кутают моделей в первобытные шкуры (и отшивают из них пушистые, горжетки, воротники и топы), Джулиан Клаузнер в Dries Van Noten уходит в готическо-декадентский отрыв и миксует ворсистые бургунди-пальто с рубашкой с бисерным воротничком. Не спешим избавляться от лео-принта: по примеру Dolce & Gabbana приручаем дикую шубу с помощью джинсов и белого лонгслива, а при желании забираем горнолыжную куртку Louis Vuitton c пятнистым капюшоном и миксуем ее с аутдорными карго и вязаной бини. Не игнорируем и меховые аксессуары, например, в коллекции David Koma появились вместительные шоперы с псевдолисьей отделкой, которой под силу украсить даже офисный total black.
Кожа
Без кожанки следующей осенью точно не обойтись. С этим фактом согласились все, но каждый отшил ее по-своему: для комбо в духе 70-х забираем горчичный бомбер Louis Vuitton, а для трендовых сочетаний в стиле роскошного аутдора пригодится металлик-парка Prada. Пока Dior и Amiri делают ставку на классику — отшивают укороченные жакеты из черной матовой кожи и черничные тренчи — в Saul Nash показывают гибрид мотокуртки и кейпа. И в придачу к верхней одежды пополняем кожаную коллекцию бургунди-рубашками Acne Studios.
Электрик
Главный цвет года — насыщенный электрик, готовый подвинуть с фэшн-пьедестала винный и алый. Только начинающим знакомство с цветом советуем использовать его в качестве акцента в total black (в Dries Van Noten замиксовали ярку водолазку с черным макси-пальто, брюками и лакированными дерби) или в сочетании с серым и изумрудно-зеленым (как на показе Giorgio Armani). В порыве эклектики повторяем комбо с показа Bluemarble: женим голубые треники с казаками и свитшотом в тон и надеваем в качестве первого слоя белую рубашку. А для фэшн-оммажа Дэвиду Боуи не обойтись без космической металлик-двойки MM6 Maison Margiela (прямо на голое тело!).
В два слоя
Осваиваем лейеринг по фэшн-методичке Lemaire и Auralee и утепляемся сразу двумя видами верхней одежды: Кристоф Лемер и Сара-Лин Тран поженили аутдорную ветровку с плечистым шерстяным пальто, а Рета Иваи — косуху и бомбер из кожи. В Yohji Yamamoto и Prada сочинили айтемы-гибриды: для эффекта многослойности по-маржеловски продублировали борта пуховиков и стеганых жакетов.
Отложной воротник
Свитеры с массивными воротниками — снова тренд! С одобрения Louis Vuitton выгуливаем вязаную зипку с рубашкой и галстуком. По примеру Lemaire продлеваем trench coat season с помощью графитового свитера с гранд-воротом, и практикуем сразу два тренда, как сделали на показе Dolce & Gabbana, и сочетаем grandpacore-джемпер с добротной шубой.
От пурпурного до виноградного
Солидный конкурент электрика — фиолетовая палитра (от черничного на шоу Lemaire до сливового у Amiri). В отличие от ярко-синего, с пурпурными оттенками дизайнеры пока осторожничают, предпочитая монотонным сочетаниям одиночные акценты. В Prada дополнили серо-бежевый пиджак-пальто фиолетовыми атласными скинни, а в MM6 Maison Margiela надели сливовый кожаный плащ с костюмными черными брюками. В суровых погодных условиях миксуем ежевичный пуховик с дутым шарфом в тон из коллекции Emporio Armani или надеваем под классическую двойку стеганую рубашку Yohji Yamamoto (главный мастхэв для офисной зимы!).
Клетка
Осенне-зимний сезон — зеленый свет для клетки всех мастей. Кроме двоек Walter Van Beirendonck выгуливаем пальто с серо-апельсиновым колорблоком No.21 и бежевые плащи Ami. Пополняем коллекцию фланелевых рубашек сине-зеленой Auralee (советуют миксовать с ментоловым дутым жилетом и хаки-курткой. При желании отказываемся от хлопка в пользу нарядных пайеток (по примеру Bluemarble) или практикуем навык сочетания принтов и женим желто-оранжевый тартан с пастельным розового-голубым мадрасом (одобрено Prada). А рекордсмен среди клеток — преппи-аргайл. Академичным жилетам в ромбик под силу дополнить не только шоколадные ретро-двойки Louis Vuitton, но и джинсы из графитового денима David Koma. Расширяем принт-диапазон с помощью аргайл-кардиганов No.21 (носим с клетчатой рубашкой и песочными карго) и свитеров, а лучше — сразу двух, как на показе Bluemarble.
Рубашка + галстук
Последствия офискора — тандем рубашки и галстука, появившийся на подиумах в неожиданных исполнениях. По следам показа Junya Watanabe носим строгую парочку в сочетании с курткой лесничего, а по совету Auralee — с зипкой в оттенке bubble gum. По мотивам коллекций Louis Vuitton и Acne Studios стилизуем рубашку и галстук с денимом. И отрабатываем тренд на пушистое все с помощью мехового галстука David Koma.
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