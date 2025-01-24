Выбрали 8 главных трендов с Недели мужской моды

Пока Миучча Прада с Рафом Симонсом в Prada кутают моделей в первобытные шкуры (и отшивают из них пушистые, горжетки, воротники и топы), Джулиан Клаузнер в Dries Van Noten уходит в готическо-декадентский отрыв и миксует ворсистые бургунди-пальто с рубашкой с бисерным воротничком. Не спешим избавляться от лео-принта: по примеру Dolce & Gabbana приручаем дикую шубу с помощью джинсов и белого лонгслива, а при желании забираем горнолыжную куртку Louis Vuitton c пятнистым капюшоном и миксуем ее с аутдорными карго и вязаной бини. Не игнорируем и меховые аксессуары, например, в коллекции David Koma появились вместительные шоперы с псевдолисьей отделкой, которой под силу украсить даже офисный total black.