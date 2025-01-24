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Показы и коллекции

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Выбрали 8 главных трендов с Недели мужской моды

Подводим итоги первого фэшн-марафона в 2025 году и рассказываем о том, что будет в топе мужских гардеробов уже через полгода — вот 8 главных мастхэвов и стайлинг-трюков (от черничных кожаных пиджаков до аргайл-жилетов и меховых сумок). 

Мех

Prada и Dolce & Gabbana!
Кожа

Amiri и Louis Vuitton!
Электрик

Giorgio Armani и Bluemarble!
Отложной воротник

Dolce & Gabbana и Louis Vuitton!
В два слоя

Lemaire и Yohji Yamamoto!
Фиолетовый

Maison Margiela и Egonlab!
Клетка

No.21 и Junya Watanabe!
Рубашка + галстук

No.21 и Auralee!

Мех

Prada FW'25

Prada FW'25

Louis Vuitton FW'25

Louis Vuitton FW'25

Acne Studios FW'25

Acne Studios FW'25

Dolce & Gabbana FW'25

Dolce & Gabbana FW'25

Dior Men FW'25

Dior Men FW'25

Dolce & Gabbana FW'25

Dolce & Gabbana FW'25

Dries Van Noten FW'25

Dries Van Noten FW'25

Giorgio Armani FW'25

Giorgio Armani FW'25

David Koma FW'25

David Koma FW'25

Пока Миучча Прада с Рафом Симонсом в Prada кутают моделей в первобытные шкуры (и отшивают из них пушистые, горжетки, воротники и топы), Джулиан Клаузнер в Dries Van Noten уходит в готическо-декадентский отрыв и миксует ворсистые бургунди-пальто с рубашкой с бисерным воротничком. Не спешим избавляться от лео-принта: по примеру Dolce & Gabbana приручаем дикую шубу с помощью джинсов и белого лонгслива, а при желании забираем горнолыжную куртку Louis Vuitton c пятнистым капюшоном и миксуем ее с аутдорными карго и вязаной бини. Не игнорируем и меховые аксессуары, например, в коллекции David Koma появились вместительные шоперы с псевдолисьей отделкой, которой под силу украсить даже офисный total black.

Кожа

Prada FW'25

Prada FW'25

Acne Studios FW'25

Acne Studios FW'25

Prada FW'25

Prada FW'25

Louis Vuitton FW'25

Louis Vuitton FW'25

Dior Men FW'25

Dior Men FW'25

Amiri FW'25

Amiri FW'25

Auralee FW'25

Auralee FW'25 

Saul Nash FW'25

Saul Nash FW'25

Без кожанки следующей осенью точно не обойтись. С этим фактом согласились все, но каждый отшил ее по-своему: для комбо в духе 70-х забираем горчичный бомбер Louis Vuitton, а для трендовых сочетаний в стиле роскошного аутдора пригодится металлик-парка Prada. Пока Dior и Amiri делают ставку на классику — отшивают укороченные жакеты из черной матовой кожи и черничные тренчи — в Saul Nash показывают гибрид мотокуртки и кейпа. И в придачу к верхней одежды пополняем кожаную коллекцию бургунди-рубашками Acne Studios. 

Электрик

Giorgio Armani FW'25

Giorgio Armani FW'25

Dries Van Noten FW'25

Dries Van Noten FW'25

MM6 Maison Margiela FW'25

MM6 Maison Margiela FW'25

Bluemarble FW'25

Bluemarble FW'25

Junya Watanabe FW'25

Junya Watanabe FW'25

Walter Van Beirendonck FW'25

Walter Van Beirendonck FW'25

Kidill FW'25

Kidill FW'25

Главный цвет года — насыщенный электрик, готовый подвинуть с фэшн-пьедестала винный и алый. Только начинающим знакомство с цветом советуем использовать его в качестве акцента в total black (в Dries Van Noten замиксовали ярку водолазку с черным макси-пальто, брюками и лакированными дерби) или в сочетании с серым и изумрудно-зеленым (как на показе Giorgio Armani). В порыве эклектики повторяем комбо с показа Bluemarble: женим голубые треники с казаками и свитшотом в тон и надеваем в качестве первого слоя белую рубашку. А для фэшн-оммажа Дэвиду Боуи не обойтись без космической металлик-двойки MM6 Maison Margiela (прямо на голое тело!). 

В два слоя

Prada FW'25

Prada FW'25

Lemaire FW'25

Lemaire FW'25

Auralee FW'25

Auralee FW'25

Yohji Yamamoto FW'25

Yohji Yamamoto FW'25

Auralee FW'25

Auralee FW'25

Осваиваем лейеринг по фэшн-методичке Lemaire и Auralee и утепляемся сразу двумя видами верхней одежды: Кристоф Лемер и Сара-Лин Тран поженили аутдорную ветровку с плечистым шерстяным пальто, а Рета Иваи — косуху и бомбер из кожи. В Yohji Yamamoto и Prada сочинили айтемы-гибриды: для эффекта многослойности по-маржеловски продублировали борта пуховиков и стеганых жакетов.

Отложной воротник

Dolce & Gabbana FW'25

Dolce & Gabbana FW'25

Louis Vuitton FW'25

Louis Vuitton FW'25

Lemaire FW'25

Lemaire FW'25

Свитеры с массивными воротниками — снова тренд! С одобрения Louis Vuitton выгуливаем вязаную зипку с рубашкой и галстуком. По примеру Lemaire продлеваем trench coat season с помощью графитового свитера с гранд-воротом, и практикуем сразу два тренда, как сделали на показе Dolce & Gabbana, и сочетаем grandpacore-джемпер с добротной шубой.

От пурпурного до виноградного

Prada FW'25

Prada FW'25

Amiri FW'25

Amiri FW'25

Lemaire FW'25

Lemaire FW'25

Yohji Yamamoto FW'25

Yohji Yamamoto FW'25

MM6 Maison Margiela FW'25

MM6 Maison Margiela FW'25

Egonlab FW'25

Egonlab FW'25

Emporio Armani FW'25

Emporio Armani FW'25

Солидный конкурент электрика — фиолетовая палитра (от черничного на шоу Lemaire до сливового у Amiri). В отличие от ярко-синего, с пурпурными оттенками дизайнеры пока осторожничают, предпочитая монотонным сочетаниям одиночные акценты. В Prada дополнили серо-бежевый пиджак-пальто фиолетовыми атласными скинни, а в MM6 Maison Margiela надели сливовый кожаный плащ с костюмными черными брюками. В суровых погодных условиях миксуем ежевичный пуховик с дутым шарфом в тон из коллекции Emporio Armani или надеваем под классическую двойку стеганую рубашку Yohji Yamamoto (главный мастхэв для офисной зимы!).

Клетка

Prada FW'25

Prada FW'25

David Koma FW'25

David Koma FW'25

No.21 FW'25

No.21 FW'25

Louis Vuitton FW'25

Louis Vuitton FW'25

Bluemarble FW'25

Bluemarble FW'25

No.21 FW'25

No.21 FW'25

Ami FW'25

Ami FW'25

Bluemarble FW'25

Bluemarble FW'25

Auralee FW'25

Auralee FW'25

Walter Van Beirendonck FW'25

Walter Van Beirendonck FW'25

Осенне-зимний сезон — зеленый свет для клетки всех мастей. Кроме двоек Walter Van Beirendonck выгуливаем пальто с серо-апельсиновым колорблоком No.21 и бежевые плащи Ami. Пополняем коллекцию фланелевых рубашек сине-зеленой Auralee (советуют миксовать с ментоловым дутым жилетом и хаки-курткой. При желании отказываемся от хлопка в пользу нарядных пайеток (по примеру Bluemarble) или практикуем навык сочетания принтов и женим желто-оранжевый тартан с пастельным розового-голубым мадрасом (одобрено Prada). А рекордсмен среди клеток — преппи-аргайл. Академичным жилетам в ромбик под силу дополнить не только шоколадные ретро-двойки Louis Vuitton, но и джинсы из графитового денима David Koma. Расширяем принт-диапазон с помощью аргайл-кардиганов No.21 (носим с клетчатой рубашкой и песочными карго) и свитеров, а лучше — сразу двух, как на показе Bluemarble. 

Рубашка + галстук

Acne Studios FW'25

Acne Studios FW'25

Auralee FW'25

Auralee FW'25

Louis Vuitton Fw'25

Louis Vuitton Fw'25

No.21 FW'25

No.21 FW'25

Junya Watanabe FW'25

Junya Watanabe FW'25

David Koma FW'25

David Koma FW'25

Amiri FW'25

Amiri FW'25

Последствия офискора — тандем рубашки и галстука, появившийся на подиумах в неожиданных исполнениях. По следам показа Junya Watanabe носим строгую парочку в сочетании с курткой лесничего, а по совету Auralee — с зипкой в оттенке bubble gum. По мотивам коллекций Louis Vuitton и Acne Studios стилизуем рубашку и галстук с денимом. И отрабатываем тренд на пушистое все с помощью мехового галстука David Koma. 

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