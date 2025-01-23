Хайлайты первой коллекции Джулиана Клаузнера для Dries Van Noten

Джулиан Клаузнер, назначенный только в прошлом месяце на место креативного директора, показал новую (и первую!) мужскую коллекцию. С опорой на роман Уильяма Берроуза «Дикие мальчики» и стиль жителей Анверпена XIX века дизайн-команда бренда под присмотром Клаузнера ударилась в готично-декадентскую фантазию с метрами пурпурного и марсала-шелка, флористическими вышивками, объемными бантами и театральными рукавами-буфами. А за лукбук отвечал виртуоз Вилли Вандерперре (фотограф с солидной фанбазой во главе с Рафом Симонсом!).
Знакомьтесь, новый Dries Van Noten версии Джулиана Клаузнера (с 2018 года работал об руку с Дрисом на посту дизайнера женской линии). Вместо нотеновской интеллигентной нарядности — теперь бунтарская dark romance с корнями Maison Margiela (место начала карьеры Клаузнера в должности младшего дизайнера) и Ann Demeulemeester (часть команды трудилась в бренде под руководством Себастьяна Менье).
Помимо фэшн-оммажей Джону Гальяно и Себастьяну Менье, фиксируем трибьют и самому Дрису — цветы, возникшие в виде натуралистичных гранд-брошей на лацканах шелковых тренчей, вышитые на пурпурной подкадке жакетов и пальто и появившиеся в качестве реквизита на кадрах мрачного лукбука.
Несмотря на то, что коллекция мужская, смело забираем в женский гардероб атласные блузы и рубашки с объемными бантами, капроновые колготки, которые Клаузнер миксует с костюмными бермудами и оставляет выглядывать поверх классических черных брюк со стрелками, а еще платки (от небесно-голубых из плотного хлопка до черных из кожи), повязанные на голову как косынки или на шею поверх ворсистого бургунди-пальто — и практикуем клаузнеровский стайлинг, мимикрируя под главных героев нового издания сборника новелл Эдгара По «Безумие памяти».
Отказываемся от привычных ремней в пользу разноцветных шнурков, которым под силу удержать не только брюки и шорты-бермуды, но и строгие двубортные пальто, а еще выступить в качестве аксессуара, если повязать их на талии. Не игнорируем драматичные миди-пальто с объемными рукавами-буфами — в корпоративно-будничных условиях сочетаем их с джемперами из тонкого трикотажа, офискорными брюками и лаковыми дерби. При желании (и похолодании) меняем его на вариант с массивным мохнатым воротником, который Клаузнер поженил еще с одним мега-трендом — насыщенно-ультрамариновой водолазкой.
Главный осенне-зимний аксессуар, по мнению Dries Van Noten — кожаные перчатки в черном, ярко-алом и бордовом оттенках. Выходя на улицу, дополняем ими шерстяные бушлаты и длинные ретро-пальто, и наряжаемся в честь выставки главного немецкого романтика Каспара Фридриха в Эрмитаже — миксуем перчатки со смогингами и блузами с цветочными принтами-тенями.
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