Хайлайты первой коллекции Джулиана Клаузнера для Dries Van Noten

Знакомьтесь, новый Dries Van Noten версии Джулиана Клаузнера (с 2018 года работал об руку с Дрисом на посту дизайнера женской линии). Вместо нотеновской интеллигентной нарядности — теперь бунтарская dark romance с корнями Maison Margiela (место начала карьеры Клаузнера в должности младшего дизайнера) и Ann Demeulemeester (часть команды трудилась в бренде под руководством Себастьяна Менье).

Помимо фэшн-оммажей Джону Гальяно и Себастьяну Менье, фиксируем трибьют и самому Дрису — цветы, возникшие в виде натуралистичных гранд-брошей на лацканах шелковых тренчей, вышитые на пурпурной подкадке жакетов и пальто и появившиеся в качестве реквизита на кадрах мрачного лукбука.

Несмотря на то, что коллекция мужская, смело забираем в женский гардероб атласные блузы и рубашки с объемными бантами, капроновые колготки, которые Клаузнер миксует с костюмными бермудами и оставляет выглядывать поверх классических черных брюк со стрелками, а еще платки (от небесно-голубых из плотного хлопка до черных из кожи), повязанные на голову как косынки или на шею поверх ворсистого бургунди-пальто — и практикуем клаузнеровский стайлинг, мимикрируя под главных героев нового издания сборника новелл Эдгара По «Безумие памяти».