Хайлайты новой коллекции The Row: кашемир, ретро-преппи, вельвет и микро-пайетки

Что по стайлинг-трюкам: достаём манжеты рубашек из-под свитера с косами, оттачиваем острые воротнички, заправляем брюки в туфли с ремешками, надеваем по две рубашки за раз (фэшн-приемы Маттье Блази из Bottega Veneta все ещё с нами!) и смело носим свитер aka шарф в комбо с подпоясанным жакетом. А по колористике храним фэшн-верность олд мани и прогнозам Pantone: миксуем «шоколадный мусс» (цвет 2025 года по версии института цвета!) с болотным, темно-синим и 50-ю оттенками бежевого (это база!).

Фанфэкт: за кастинг лукбука отвечала Эшли Брокау, благодаря которой увидели на кадрах музу Proenza Schouler — Селену Форрест.