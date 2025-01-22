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Показы и коллекции

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Хайлайты новой коллекции The Row: кашемир, ретро-преппи, вельвет и микро-пайетки

Два в одном: сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен объединили лукбук мужской осенне-зимней коллекции The Row с женским Pre-Fall, а Марк Бортвик (любимый фотограф Мартина Маржелы!) наделил релиз вайбом минималистичных натюрмортов титана итальянского модернизма Джорджо Моранди.

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

Архивы пресс-служб
The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

Фиби Файло — аут, Мартин Маржела — вери ин! Вместе с двухслойным пальто с открытой подкладкой, сочиненным по мотивам маржеловских коллекций Hermès, надеваем костюмы свободного кроя, вельветовые брюки в духе ретро-преппи 1980-х и фартуки в микро-пайетках. Из обуви присматриваемся к дерби на волнистой подошве и лодочкам с квадратным мысом, а в аксессуарах раставляем фэшн-акценты за счёт алых шарфов и встречаем новые it-bags от The Row:  парусиновый тоут-полумесяц с кожаной отделкой и обновленную (читай: более бесформенную) версию Margaux без ремешков.

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

The Row
Архивы пресс-служб

The Row

Что по стайлинг-трюкам: достаём манжеты рубашек из-под свитера с косами, оттачиваем острые воротнички, заправляем брюки в туфли с ремешками, надеваем по две рубашки за раз (фэшн-приемы Маттье Блази из Bottega Veneta все ещё с нами!) и смело носим свитер aka шарф в комбо с подпоясанным жакетом. А по колористике храним фэшн-верность олд мани и прогнозам Pantone: миксуем «шоколадный мусс» (цвет 2025 года по версии института цвета!) с болотным, темно-синим и 50-ю оттенками бежевого (это база!).

Фанфэкт: за кастинг лукбука отвечала Эшли Брокау, благодаря которой увидели на кадрах музу Proenza Schouler — Селену Форрест.

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