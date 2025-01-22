Как прошел показ Lemaire в парижской штаб-квартире?

Есть бренды про дизайн (вспоминаем Schiaparelli, Loewe и Maison Margiela), а есть — про стайлинг (здесь The Row, Miu Miu и Toteme). Так вот Lemaire однозначно про второе: Кристоф Лемер и Сара-Лин Тран отказываются от сложносочиненного кроя и декора в пользу затейливых стилевых трюков и интеллектуальной цветовой палитры (их хаки — не простой, а с примесью то серого, то синего; алый — насыщенный и будто светящийся изнутри; а бургунди при особом освещении отливает внезапным шоколадным).

В сезоне FW'25 Lemaire как всегда делают ставку на монохром и лаконичные силуэты, но отыгрываются на акцентных аксессуарах: сюр-кулоны (от ракушек до фляжек и кисточек), ожерелья-перья и кожаные косынки. Одной косынкой не обошлось: в коже отшили укороченную куртку, появившуюся в паре с атласной юбкой-баллоном, плечистый пиджак, которым усложнили простой образ из белой майки и черных брюк, а еще шоколадный и оливковый тренч, брюки в оттенке полыни и мужской бомбер с меховым воротником (фиксируем мега-тренд!).