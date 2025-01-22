Как прошел показ Lemaire в парижской штаб-квартире?

Креативные директора Lemaire Кристоф Лемер и Сара-Лин Тран вновь пустили нас в свою парижскую штаб-квартиру в квартале Маре, где кроме сложной колористики (от пепельно-фисташкового до искрящегося алого и глубокого ультрамаринового) заприметили образцовый тейлоринг, меховые воротнички и очень много кожи.
Есть бренды про дизайн (вспоминаем Schiaparelli, Loewe и Maison Margiela), а есть — про стайлинг (здесь The Row, Miu Miu и Toteme). Так вот Lemaire однозначно про второе: Кристоф Лемер и Сара-Лин Тран отказываются от сложносочиненного кроя и декора в пользу затейливых стилевых трюков и интеллектуальной цветовой палитры (их хаки — не простой, а с примесью то серого, то синего; алый — насыщенный и будто светящийся изнутри; а бургунди при особом освещении отливает внезапным шоколадным).
В сезоне FW'25 Lemaire как всегда делают ставку на монохром и лаконичные силуэты, но отыгрываются на акцентных аксессуарах: сюр-кулоны (от ракушек до фляжек и кисточек), ожерелья-перья и кожаные косынки. Одной косынкой не обошлось: в коже отшили укороченную куртку, появившуюся в паре с атласной юбкой-баллоном, плечистый пиджак, которым усложнили простой образ из белой майки и черных брюк, а еще шоколадный и оливковый тренч, брюки в оттенке полыни и мужской бомбер с меховым воротником (фиксируем мега-тренд!).
Утепляемся и носим сразу два вида верхней одежды: Lemaire предлагают миксовать джинсовку с плащом из кожи, пальто наслаивать поверх нейлонового дождевика, а поверх ветровки надевать шерстяное пальто-жакет. А при желании (и потеплении) снимаем что-то одно и повязываем на сумку.
Осваиваем эталонный тейлоринг по методичке Кристофа Лемера и Сары-Лин Тран: сочетаем серую двойку с mocha mousse топом из полупрозрачного трикотажа (и выглядывающей из нагрудного кармана пиджака душкой очков!), в пару к графитовому костюму надеваем рубашку в тон с контрастной клеткой, а сет из хаки-денима дополняем макси-пальто того же цвета.
Еще из трендов: Lemaire поддержали ультрамодный электрик офискорной рубашкой с острым воротничком (лучший мэтч — с кофейными брюками!), следом за Louis Vuitton и Dolce & Gabbana показали свитеры с массивными отложными воротниками, а еще — в придачу к бомберам и ворквир-курткам с мехом запасаемся тренчами и пальто с О-образными плечами и воротом-стойкой.
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