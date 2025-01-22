Как прошел парижский показ Louis Vuitton в Лувре?

Не спешим списывать со счетов нулевые — у Фаррелла (при поддержке Ниго из Kenzo) на эту фэшн-эпоху большие планы. Вместо гламура с заниженными скинни, узенькими рубашками и тонкими шарфиками имени Эштона Кутчера (а теперь и Тимоти Шаламе!) — гипер-бермуды из денима, скейтерские шузы, original бомберы (как те самые, что носили школьники-футболисты в американских ромкомах), велюровые костюмы и даже про раскладушки и массивные цепи на ремнях не забыли. Хотя полностью от гламура дизайн-дуэт решил все-таки не отказываться: за него отвечали розовая Speedy (в пору чихуахуа Пэрис Хилтон!), bubble gum двойка и сверкающий кристаллами кардиган в шашечку damier, Барби-сундуки, которые вывозили под аккомпанемент оркестра. Однако все это — от воссоздания моды 2000-х до фирменных сундуков и даже оркестра — цитирование самого себя версии SS'25.

А остальное — очевидное влияние нанятого в помощь (явно, необходимую) креативного директора Kenzo — Ниго. Отсюда и кимонообразные кожанки, и ворот-мандарин на жакетах из денима, и карпы кои на кардиганах и в виде брелоков на ремне. Даже монограмма Louis Vuitton расплылась по мотокосухам, объемным карго и камуфляжным курткам и превратилась в причудливый и обожаемый Ниго флористический узор.