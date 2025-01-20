Как прошел мужской показ Giorgio Armani в Милане?

Пока фэшн-коллеги расставляют цветовые акценты — от фиолетовых атласных брюк до изумрудных пуховиков (привет, Миучча и Раф!), Джорджио Армани делает ставку на клаccический серый и сочиняет многослойные total grey looks: миксует полосатые двойки с зипками и клошарскими панамами, трикотажные худи с широкими брюками и укороченными косухами, а к костюмные брюки женит с объемным вязаным кардиганом-пончо. Серый появился и в виде серебристого металлика в горнолыжных образах: покоряем склоны и практикуем ультрамодный аутдор в светоотражающих комбинезонах, нейлоновых карго и луноходах, а при желании выгуливаем графитовые спортивные костюмы в тандеме с кучерявой шубой и массивными горнолыжными очками.

Осваиваем главный оттенок года — насыщенный электрик — запасаемся ультрамариновыми пальто, рубашками, кардиганами и бархатными двойками и по примеру синьора Армани соблюдаем цветовой баланс с помощью серых карго из костюмной шерсти и замшевых челси.