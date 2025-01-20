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Показы и коллекции

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Как прошел мужской показ Giorgio Armani в Милане?

Классический total grey, горнолыжная экипировка, славянские косоворотки и шинуазри-кор — краткий пересказ мужской коллекции Giorgio Armani FW'25. Разбираемся в главных хайлайтах шоу и рассказываем о лучших стайлинг-трюках, которые можно использовать уже сейчас. 

Пока фэшн-коллеги расставляют цветовые акценты — от фиолетовых атласных брюк до изумрудных пуховиков (привет, Миучча и Раф!), Джорджио Армани делает ставку на клаccический серый и сочиняет многослойные total grey looks: миксует полосатые двойки с зипками и клошарскими панамами, трикотажные худи с широкими брюками и укороченными косухами, а к костюмные брюки женит с объемным вязаным кардиганом-пончо. Серый появился и в виде серебристого металлика в горнолыжных образах: покоряем склоны и практикуем ультрамодный аутдор в светоотражающих комбинезонах, нейлоновых карго и луноходах, а при желании выгуливаем графитовые спортивные костюмы в тандеме с кучерявой шубой и массивными горнолыжными очками. 

Осваиваем главный оттенок года — насыщенный электрик — запасаемся ультрамариновыми пальто, рубашками, кардиганами и бархатными двойками и по примеру синьора Армани соблюдаем цветовой баланс с помощью серых карго из костюмной шерсти и замшевых челси. 

Выкручиваем нарядность на максимум: сочетаем алую блузу с бантом со смокингом, струящуюся двойку в оттенке спелого винограда — с бургунди-косовороткой (внезапно!), а шелковую рубашку украшаем (и утепляем!) меховым жилетом. Пока в мужской одежде дизайн-команда заигрывает то с романскими, то со славянскими кодами, для женщин отшили бархатные шинуазри-двойки, топы с традиционными китайскими узорами и шаровары из полупрозрачного шифона. 

Отказываемся от миниатюрных сумок в пользу шопперов-гигантов из псевдоплиссированной кожи и вельвета, а спортивные рюкзаки меняем на кэжуальные варианты из кожи — им под силу дополнить grandpacore-свитеры с ретро-узорами, сафари-кожанки и классические миди-пальто. Следующей зимой избавляемся от унылых курток — им на замену в Giorgio Armani приготовили добротные шубы и дубленки, плечистые двубортные пальто и милитари-шинели. А вот пушистые аксессуары убирать не спешим — судя по коллекции, кучерявые ботинки, сумки и воротники, которые мы не снимаем с осени, останутся в тренд-топе как минимум до следующей весны. 

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