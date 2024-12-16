Как прошел новогодний показ ДЛТ: пайетки, перья и металлик-шик

Модный туториал по трендам праздничного сезона от команды ДЛТ (во front row собрались худрук кабаре-бара ШУМ Артем Балаев и историк мод Анатоль Вовк!): максимум пушистых шуб и перьев, а также тотал-ред луков, черного бархата, кружева и серебристого металлика.
Запоминаем фэшн-трюки с новогоднего шоу ДЛТ от стайлинг директора Юки Вижгородской:
- украшение сезона — пояс-цепь (например, от Chloé): надеваем под пушистую шубу вместе со струящимся платьем
- застегиваем пуховик или кожаную дубленку только на две верхние пуговицы (лайфхак на оттепель!)
- примеряем два платья за раз (коктейльное мини + макси!)
- фиксируем шарф при помощи массивного браслета
- носим платье-футляр в роли топа с джинсами
- самое праздничное комбо — комбинация в пайетках (например, Dolce & Gabbana) + полупрозрачный топ-кейп
- аксессуар сезона — кружевное болеро
Главные тренды — красные тотал-луки (под них выбираем золотой обвес!), черный бархат, кружево и пушистые шубы. Плюс в ДЛТ завезли сумки-сардинки Bottega Veneta, тоуты Alexander McQueen, а также корпус black-tie нарядов The Attico и Giambattista Valli.
А еще увидели на подиуме Сашу Панику и Алексея Пинаева (камбэк сезона)! Алексей стал моделью одновременно с Водяновой, был лицом Versace и Paco Rabanne, а затем ушел в антиэйдж-бизнес — но в 48 триумфально вернулся на подиум (в сентябрьском номере Собака.ru Алексея заметила кастинг-директор Илья Вершинин, пригласил на модный показ в ЦУМ и понеслось!).
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