Как прошел новогодний показ ДЛТ: пайетки, перья и металлик-шик

А еще увидели на подиуме Сашу Панику и Алексея Пинаева (камбэк сезона)! Алексей стал моделью одновременно с Водяновой, был лицом Versace и Paco Rabanne, а затем ушел в антиэйдж-бизнес — но в 48 триумфально вернулся на подиум (в сентябрьском номере Собака.ru Алексея заметила кастинг-директор Илья Вершинин, пригласил на модный показ в ЦУМ и понеслось!).