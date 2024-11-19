Как прошел зимний показ ДЛТ?

Для зимних total white образов (игнорируем петербургскую слякоть) запасаемся кремовым трикотажем Must, Jil Sander и Brunello Cucinelli. При желании меняем на бежево-коричневую палитру — кутаемся в шерстяные мегашарфы Jacquemus и не забываем про коричневую замшу (важный тренд!) в виде шоколадных хобо Khaite и ультрамодных сапог-труб Paris Texas. Врываемся в схватку с декабрьскими дедлайнами в полосатых двойках Kiton и Guiseppe Di Morabito, плечистых жакетах The Attico, образцовых офискорных брюках Jil Sander и галстуках Dolce & Gabbana, а для поднятия морального духа украшаемся жакетами Valentino с перьями на манжетах. Для ночи X в ДЛТ приготовили гранжевые вязаные макси Ann Demeulemeester, сложносочиненные топы-тучи Elie Saab, бархатные кроп-смокинги Dolce & Gabbana, кокеткорные мини с бантиками Giambattista Valli в тандеме с пайеточными палаццо и лакированными остроносыми лодочками (мастхэв сезона!).