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Показы и коллекции

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Как прошел зимний показ ДЛТ?

Команда ДЛТ при поддержке стайлинг-директора Юки Вижгородской отчиталась по главным трендам наступающей зимы: максимум кремовых и шоколадных оттенков, строгий офискор, меховые воротнички в придачу с коричневой замшей и вечерний total black. 

Запоминаем главные модные трюки с зимнего фэшн-шоу ДЛТ от стайлинг-директора Юки Вижгородской:

  • оттачиваем girl math и понижаем cost per wear каждой вещи до минимума — используем шерстяные свитеры (например, Must) не только по назначению, но и в качестве шарфов;
  • наслаиваем лацканы пиджаков Kiton поверх лацканов бушлатов Loulou Studio;
  • а при желании закалываем их брошью-спиралью Dries Van Noten;
  • достаем ворот рубашки из-под ворота водолазки Moorer (из смеси шелка и кашемира);
  • практикуем многослойность и надеваем два мшистых свитера MM6 один на другой;
  • миксуем полупрозрачное миди-платье Balenciaga с макси-юбкой в тон и затягиваем фэшн-конструкцию двойным ремнем Ann Demeulemeester;
  • дополняем total black многоярусным обвесом из золотистых цепей Hypso;
  • говорим «да» шляпке-таблетке (классные есть у Fetish);
  • отказываемся от коротких перчаток в пользу высоких из кожи, трикотажа или сетки — заправляем их под рукава платьев, спускаем гармошкой и наслаиваем поверх массивные браслеты;
  • сочетаем насыщенный алый с оттенком сливочного масла, например, пастельную шубу Bottega Veneta с ярким шарфом Jacquemus.

Главные тренды — на месте: увидели пальто с меховым воротником Must, замшевые казаки и сапоги-гармошка Paris Texas, лео-шубу Bottega Veneta, бургунди-трикотаж Valentino, полупрозрачное бохо-платье и кейп Chloe, пояс-цепь Dsquared2 и бархатный кроп-жакет Dolce & Gabbana.

Для зимних total white образов (игнорируем петербургскую слякоть) запасаемся кремовым трикотажем Must, Jil Sander и Brunello Cucinelli. При желании меняем на бежево-коричневую палитру — кутаемся в шерстяные мегашарфы Jacquemus и не забываем про коричневую замшу (важный тренд!) в виде шоколадных хобо Khaite и ультрамодных сапог-труб Paris Texas. Врываемся в схватку с декабрьскими дедлайнами в полосатых двойках Kiton и Guiseppe Di Morabito, плечистых жакетах The Attico, образцовых офискорных брюках Jil Sander и галстуках Dolce & Gabbana, а для поднятия морального духа украшаемся жакетами Valentino с перьями на манжетах. Для ночи X в ДЛТ приготовили гранжевые вязаные макси Ann Demeulemeester, сложносочиненные топы-тучи Elie Saab, бархатные кроп-смокинги Dolce & Gabbana, кокеткорные мини с бантиками Giambattista Valli в тандеме с пайеточными палаццо и лакированными остроносыми лодочками (мастхэв сезона!). 

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