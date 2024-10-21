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Показы и коллекции

Как прошел осенний показ ДЛТ: баски, манишки и острые воротнички

Модный туториал по главным осенне-зимним трендам от команды ДЛТ Fashion Show (во front row собрались кутюрье Ксения Подвальная и худрук JM Studio Юлия Матвиенко!): максимум шоколадных и бежевых оттенков, а также ультрафеминного тейлоринга и кашемира, дополненных сложносочиненным стайлингом и теплыми аксессуарами.

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

Запоминаем главные модные трюки с осеннего фэшн-шоу ДЛТ от стайлинг-директора Юки Вижгородской:

  • носим по два тонких ремешка Philosophy Lorenzo Serafini за раз;
  • обвязываем свитер вокруг шеи на манер шарфа;
  • аксессуар сезона — удлиненная манишка (например, от Jil Sander): надеваем поверх пальто или пропускаем под пряжку ремешка;
  • примеряем платье Agnona вместо рубашки в комбо с костюмной двойкой Brunello Cucinelli;
  • застегиваем шубу строго на верхние пуговицы;
  • используем шарф (например, от The Attico) в роли баски;
  • миксуем синий электрик Toteme с клеткой Vetements;
  • сочетаем комбинацию с атласным топом;
  • помним про важность акцентного стейтмент-колье;
  • играем с острыми воротничками: продеваем через них акцентное колье Hypso, заправляем один в другой или комбинируем между собой (один от пальто, а другой от рубашки!).
DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

Вдобавок увидели на подиуме макси-шарфы Burberry, стейтмент-туфли Valentino на платформе и классную трикотажно-кашемировую базу от новорождённого цумовского бренда MUST (Brunello Cucinelli и Brioni есть у нас дома!). А для вечернего лука в ДЛТ приготовили ултрамариновый дуэт из flowercore-топа и юбки Nina Ricci — в качестве альтернативы примеряем платье в пайетках MUST либо струяющееся макси-годе Nensi Dojaka. И да, благодаря кастинг-директору Илье Вершинину увидели модель Сашу Панику, вышедшую на подиум в пушистой кроп-шубе в комбо с брендированной юбкой-карандашом Dolce & Gabbana.

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Пресс-служба ДЛТ

DLT Fashion Show

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Люди:
Юка Вижгородская, Саша Паника

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