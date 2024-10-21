Как прошел осенний показ ДЛТ: баски, манишки и острые воротнички

Вдобавок увидели на подиуме макси-шарфы Burberry, стейтмент-туфли Valentino на платформе и классную трикотажно-кашемировую базу от новорождённого цумовского бренда MUST (Brunello Cucinelli и Brioni есть у нас дома!). А для вечернего лука в ДЛТ приготовили ултрамариновый дуэт из flowercore-топа и юбки Nina Ricci — в качестве альтернативы примеряем платье в пайетках MUST либо струяющееся макси-годе Nensi Dojaka. И да, благодаря кастинг-директору Илье Вершинину увидели модель Сашу Панику, вышедшую на подиум в пушистой кроп-шубе в комбо с брендированной юбкой-карандашом Dolce & Gabbana.