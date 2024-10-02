Однажды в сказке! Как прошел показ Coperni в Диснейленде?

Шалость удалась! В последний день fashion month креативные директора Себастьен Мейер и Арно Вайан отправились в Диснейленд, чтобы в полночь по Парижу превратить карету — нет, не в тыкву, а в миннимаус-шузы, бодиконы Малефисенты и хрустальную
туфельку сумочку-свайп для всех Coperni princess.
Худруки Coperni замышляли супершалость в течение двух лет — и не зря: реестр принцесс Волшебного королевства пополнился Лилой Мосс в роли диснеевской феечки, Ириной Шейк в амплуа Малефисенты и Кайли Дженнер, закрывшей показ в импровизированном образе Белоснежки (модельный дебют сезона!).
На шоу не обошлось без оммажа Уолту Диснею (присматриваемся к жаккардовым жакетам с оборками), переиздания фанатского мерча и выпуска it-аксессуаров для рьяных амбассадоров фэшн-сказки. Например, для добрых волшебниц эры соцсетей приготовлены цветочные комбинации, приторно-зефирные сарафаны в рюшах, хрустальные свайп-сумки (королевская альтернатива — эко-силиконовая Swipe Bag из коллекции Ариэль) и туфли с ушами Микки Мауса. Чтобы перейти на сторону зла, понадобятся дьявольские балетки-бычки, мрачные худи и свирепые бодиконы с рожками.
Что по стайлинг-трюкам? В Coperni согласны, что главное фэшн-комбо следующего сезона — платье в пайетках + функциональная парка, а главный аксессуар — браслет на предплечье. Плюс Себастьен Мейер и Арно Вайан уважают ассиметричные образы (вам краеугольную юбку или брюки с одной сильной и независимой штаниной?). И да, отказываемся от вечерних бальных платьев в пользу черного мини с рукавами из тафты (в цветах Авроры) или комбинезона-бюстье (альтернатива кринолинам Белль и Золушки!).
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