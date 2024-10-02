Однажды в сказке! Как прошел показ Coperni в Диснейленде?

Худруки Coperni замышляли супершалость в течение двух лет — и не зря: реестр принцесс Волшебного королевства пополнился Лилой Мосс в роли диснеевской феечки, Ириной Шейк в амплуа Малефисенты и Кайли Дженнер, закрывшей показ в импровизированном образе Белоснежки (модельный дебют сезона!).

На шоу не обошлось без оммажа Уолту Диснею (присматриваемся к жаккардовым жакетам с оборками), переиздания фанатского мерча и выпуска it-аксессуаров для рьяных амбассадоров фэшн-сказки. Например, для добрых волшебниц эры соцсетей приготовлены цветочные комбинации, приторно-зефирные сарафаны в рюшах, хрустальные свайп-сумки (королевская альтернатива — эко-силиконовая Swipe Bag из коллекции Ариэль) и туфли с ушами Микки Мауса. Чтобы перейти на сторону зла, понадобятся дьявольские балетки-бычки, мрачные худи и свирепые бодиконы с рожками.