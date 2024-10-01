Как прошел показ Louis Vuitton в Лувре?

Парижская Неделя моды по традиции завершилась показом Louis Vuitton, для которого в Лувре отстроили подиум из сундуков. В весенне-летней коллекции Николя Жескьер позаигрывал с знаковыми силуэтами прошлых фэшн-эпох (от 80-х до 00-х), приправил футуризмом и заглянул в тренд-методичку (оттуда накидки, кружево и даблбэггинг).
Важный конкурент кейпов и ворквир-курток — кокеткорные oversize-жакеты с рукавами-буфами и импровизированной баской. Такие Николя Жескьер сочинил во всех возможных патернах (от полоски до цветов) и материалах (от нейлона до бархата и твида): носим с велосипедками (после завершения Олимпиады фиксируем новую волну спортшика). На замену капри худрук Louis Vuitton предлагает шаровары (что? да!) — жонглируем длинными и не очень восточными брюками (вам кружевные или шифоновые?) с массивными манжетами и миксуем с плечистыми ретро-блузами (вместо приталенных рубашек офисных сирен), прозрачными шляпами-одри и лохматыми свиферами.
Запасаемся мутантами брюко-юбками (тренд заверен Николя ди Феличе в Courreges) и пейзажными косовротками из жатого шелка. Пополняем праздничный арсенал (вслед за мишурными мюлями Dries Van Noten и жабо 16Arlington из осенне-зимнего сезона) сверкающими юбками-дождиком. Практикуем многослойный обвес с цепями из пластика, с разноцветными камнями и жемчугом (чем больше, тем лучше) и не забываем про даблбэггинг — берем в руки блестящий сундучок и вместительную офискор-сумку.
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