Как прошел показ Louis Vuitton в Лувре?

Важный конкурент кейпов и ворквир-курток — кокеткорные oversize-жакеты с рукавами-буфами и импровизированной баской. Такие Николя Жескьер сочинил во всех возможных патернах (от полоски до цветов) и материалах (от нейлона до бархата и твида): носим с велосипедками (после завершения Олимпиады фиксируем новую волну спортшика). На замену капри худрук Louis Vuitton предлагает шаровары (что? да!) — жонглируем длинными и не очень восточными брюками (вам кружевные или шифоновые?) с массивными манжетами и миксуем с плечистыми ретро-блузами (вместо приталенных рубашек офисных сирен), прозрачными шляпами-одри и лохматыми свиферами.