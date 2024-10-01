Как прошел показ Balenciaga: коконы, кэтсьюты и воротнички Медичи

Сначала Демна иронизирует на трендовыми будуаркорными комбинациями, за которыми на деле скрываются многосоставные кэтсьюты, а следом берется за коконы Кристобаля Баленсиаги (главный силуэт зимы и следующего сезона!), превращая их в дутые кроп-бомберы (на зависть Duran Lantink и Christian Cowan) — пригодятся для мэтча с приспущенными джинсами и фирменными (впрочем, уже мейнстримными) баскетбольными гигакроссами. От фэшн-деконструкции не спаслись и классические воротнички Ришелье, за которые Balenciaga выдает базовые мрачные джинсы (что? да!).