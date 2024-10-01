Как прошел показ Balenciaga: коконы, кэтсьюты и воротнички Медичи

Худрук Balenciaga Демна собрал за полированным подиумом-столом в Доме инвалидов мощный А-лист селебрити (от Кэти Пэрри до Николь Кидман), которые первыми увидели очередную серию фэшн-мистификаций — на этот раз из весенне-летней коллекции модного дома.
Сначала Демна иронизирует на трендовыми будуаркорными комбинациями, за которыми на деле скрываются многосоставные кэтсьюты, а следом берется за коконы Кристобаля Баленсиаги (главный силуэт зимы и следующего сезона!), превращая их в дутые кроп-бомберы (на зависть Duran Lantink и Christian Cowan) — пригодятся для мэтча с приспущенными джинсами и фирменными (впрочем, уже мейнстримными) баскетбольными гигакроссами. От фэшн-деконструкции не спаслись и классические воротнички Ришелье, за которые Balenciaga выдает базовые мрачные джинсы (что? да!).
На волне бума ladylike-образов даже Демна готов отказаться от тотального диктата гротескного оверсайза — забираем в следующий сезон приталенные футболки и корсетные фукси-топы. Впрочем, не спешим снимать плечистые стейтмент-тренчи и жакеты (мастхэв-паттерн — перламутровая гусиная лапка, как у Минту Весала!), а также примеряем кислотно-синие олимпийки, которые теперь положено носить строго на поясе. И да, важный фэшн-лайфхак для интровертов — прячемся от незапланированных разговоров за натянутой на лицо кепкой (стритвир-ответ кутюрным вуалям!).
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