Хайлайты шоу Loewe: топы-перья, платья-волнушки и Моцарт

Фиксируем: топы и рубашки были сделаны как будто из птичьего оперения (с мейнстримными принтами портертов Моцарта, Баха и репродукций Ван Гога — ироничный мерч!). Увидели каркасные платья-волнушки, застывшие в воздухе кожанки и юбки (хичкоковский ветер крепчает!) и ботинки с удлиненными носами (засчитываем за клювы дятлов!).