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Показы и коллекции

Хайлайты шоу Loewe: топы-перья, платья-волнушки и Моцарт

Виртуоз междисциплинарности Джонатан Андерсон выводит birdcore на новый уровень: новое арт + фэшн шоу Loewe украсила бронзовая ласточка английской художницы Трейси Эмин, вместо саундтрека прозвучало пение птиц, а модели переоделись в пернато-квадроберские луки.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Фиксируем: топы и рубашки были сделаны как будто из птичьего оперения (с мейнстримными принтами портертов Моцарта, Баха и репродукций Ван Гога — ироничный мерч!). Увидели каркасные платья-волнушки, застывшие в воздухе кожанки и юбки (хичкоковский ветер крепчает!) и ботинки с удлиненными носами (засчитываем за клювы дятлов!).

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Готовимся носить все кожаное (неспроста гости показа получили кольца с гравировкой 1846 — год запуска кожевенной мастерской Loewe в Мадриде) , экстра-короткое, оранжевое и цветочное (главный паттерн следующего сезона!). Плюс смело миксуем воздушные платья с маскулинными хайкерами, примеряем строгие офискорные рубашки (с длинными манжетами) в комбо с пестрыми полупрозрачными шароварами (тренд!), а также достаем очки-авиаторы (аксессуарный камбэк сезона!).

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