Schiaparelli: как прошел ready-to-wear показ Дэниела Розберри в Париже?

Пока что продолжаем носить джинсовые бодиконы, ироничные косы-галстуки и красный, плюс запасаемся на весну тренчами из денима (вместо шпионских бежевых!), платками и массивными браслетами-раковинами. И да, радуемся за вышедших на подиум Ирину Шейк, Наташу Поли, Вику Евсееву и Адриану Лиму (после 6 лет фэшн-затишья!).