Schiaparelli: как прошел ready-to-wear показ Дэниела Розберри в Париже?

Дэниел Розберри поженил сюрреализм Эльзы Скиапарелли и вайбы Y3K — получилась футуристичная версия Schiaparelli для винтажек будущего (читай: для сценических луков Руби Рода из «Пятого элемента»!).
Готовимся разыскивать на ресейле джинсы-декольте, боди с эластичными корсетами, цветоные платья в пайетках (тренд!), рельефные мюли, анималистичные зеброкостюмы (перекочевали в ready-to-wear шоу из летнего кутюра!) и коктейльные мини-поло, украшенные шлейфом-спиралью в виде хлыста. Помимо флорального паттерна, будем охотиться за клетчато-полосатыми комплектами перламутровыми комбинациями на невидимых бретелях.
Пока что продолжаем носить джинсовые бодиконы, ироничные косы-галстуки и красный, плюс запасаемся на весну тренчами из денима (вместо шпионских бежевых!), платками и массивными браслетами-раковинами. И да, радуемся за вышедших на подиум Ирину Шейк, Наташу Поли, Вику Евсееву и Адриану Лиму (после 6 лет фэшн-затишья!).
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