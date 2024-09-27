18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Schiaparelli: как прошел ready-to-wear показ Дэниела Розберри в Париже?

Дэниел Розберри поженил сюрреализм Эльзы Скиапарелли и вайбы Y3K — получилась футуристичная версия Schiaparelli для винтажек будущего (читай: для сценических луков Руби Рода из «Пятого элемента»!).

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Готовимся разыскивать на ресейле джинсы-декольте, боди с эластичными корсетами, цветоные платья в пайетках (тренд!), рельефные мюли, анималистичные зеброкостюмы (перекочевали в ready-to-wear шоу из летнего кутюра!) и коктейльные мини-поло, украшенные шлейфом-спиралью в виде хлыста. Помимо флорального паттерна, будем охотиться за клетчато-полосатыми комплектами перламутровыми комбинациями на невидимых бретелях.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Пока что продолжаем носить джинсовые бодиконы, ироничные косы-галстуки и красный, плюс запасаемся на весну тренчами из денима (вместо шпионских бежевых!), платками и массивными браслетами-раковинами. И да, радуемся за вышедших на подиум Ирину Шейк, Наташу Поли, Вику Евсееву и Адриану Лиму (после 6 лет фэшн-затишья!).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: