Хайлайты показа Saint Laurent: пиджаки, Белла Хадид и Марокко

Фэшн-бэнгер Недели моды в Париже — шоу Saint Laurent во главе с креативным директором Энтони Ваккарелло, который изучил марроканско-ориенталистские архивы, переизобрел наряды Лулу де ла Фалез и переодел нас бруталистско-маскулинные костюмные двойки с плеча Ива Сен-Лорана.
Вопреки глобальному тренду на ladylike-силуэты Энтони Ваккарелло переодевает нас в маскулинные брючные костюмы с сенлорановского плеча (примерили Таня Чурбанова и вернувшаяся на подиум Белла Хадид!), а следом поддерживает ориенталистский вайб с миланской недели моды, лихо заигрывая с марокканскими архивами и референсами к гардеробу музы дома Лулу де ла Фалез.
Запоминаем важные стайлинг-трюки от Saint Laurent: надеваем бомберы поверх костюмов, закатываем манжеты рубашек (само собой, чтобы были видны массивные браслеты), выгуливаем струящиеся бохо-платья в комбо с каскадом бус и говорим «да» колорблок-кружеву, миксуя его с мини-юбками в рюшах и плечистыми расписными жакетами (цветы — главный паттерн следующего сезона!).
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