Хайлайты показа Saint Laurent: пиджаки, Белла Хадид и Марокко

Запоминаем важные стайлинг-трюки от Saint Laurent: надеваем бомберы поверх костюмов, закатываем манжеты рубашек (само собой, чтобы были видны массивные браслеты), выгуливаем струящиеся бохо-платья в комбо с каскадом бус и говорим «да» колорблок-кружеву, миксуя его с мини-юбками в рюшах и плечистыми расписными жакетами (цветы — главный паттерн следующего сезона!).