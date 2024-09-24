Christian Dior: как прошел новый показ Марии Грации Кьюри?

В остальном готовимся примерять мотокорные куртки вместе с рубашками на одно плечо, сочетать спортивные брюки с приталенными пиджаками и носить ремни с бахромой в роли коктейльных платьев. Из паттернов голосуем за черно-белую шашечку, а также не отказываемся от полупрозрачных тканей, жемчуга, newlook-жилетов и шпионских бежевых тренчей. Плюс запоминаем стайлинг-трюк от самой Марии Грации — из-под пиджака должны выглядывать удлиненные манжеты!

И да, радуемся за российский моделинг — на шоу вышли Алена Alyosi Соломатина, звезда кампейнов Lime Сона Дамзина, сверхновая подиумная звезда Сандра Мюррей (дебютировала на миланском показе Versace) и муза Сабато де Сарно Ана Россолович.