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Показы и коллекции

Christian Dior: как прошел новый показ Марии Грации Кьюри?

Неделя моды в Париже — in! Марию Грацию Кьюри не отпускают Олимпийские игры (и Артемидакор!) — вероятно, именно поэтому на весенне-летнем шоу Christian Dior появились референсы к отгремевшей кутюрной коллекции, мото-спортшик и арт-перформанс SAGG Napoli от мультимедийной художницы Софии Джиневры Джанни.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Изучаем power-dressing прочтение фирменного плакатного феминизма Марии Грации Кьюри: на подиуме модный дом поженил псевдоантичные боди с блокеткором (мастхэв — брюки с адидасовскими лампасами), превратил хитросплетенные сандалии римских легионеров в высокие беговые кроссовки и призвал носить карго-камуфляжные луки в комбо с ботфортами с открытым мысом (главная обувь следующего лета по версии Dior!).

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

В остальном готовимся примерять мотокорные куртки вместе с рубашками на одно плечо, сочетать спортивные брюки с приталенными пиджаками и носить ремни с бахромой в роли коктейльных платьев. Из паттернов голосуем за черно-белую шашечку, а также не отказываемся от полупрозрачных тканей, жемчуга, newlook-жилетов и шпионских бежевых тренчей. Плюс запоминаем стайлинг-трюк от самой Марии Грации — из-под пиджака должны выглядывать удлиненные манжеты!

И да, радуемся за российский моделинг — на шоу вышли Алена Alyosi Соломатина, звезда кампейнов Lime Сона Дамзина, сверхновая подиумная звезда Сандра Мюррей (дебютировала на миланском показе Versace) и муза Сабато де Сарно Ана Россолович.

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