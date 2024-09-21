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Показы и коллекции

Как прошло миланское шоу Bottega Veneta: броши-лягушки, пряжки-зайчики и пакеты-авоськи

Неделю моды в Милане финализирует Bottega Veneta, показывая на шоу собственное фэшн-прочтение остромодного офискора (без рейва и power-dressing, зато с кидкорными аксессуарами и анималистичным сет-дизайном!).

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Туториал по ироничному офискору от Матье Блази: вместо строгих прадовских стульев — квадроберские кресла-мешки Zanotto (кто ты сегодня: зайчик, енот-полоскун или божья коровка?), вместо чинных сенлорановских костюмных двоек — авангардные брюки-юбки (примерила Вика Евсеева), клетчатые рубашки-жакеты, юбки с кожаной бахромой-кисточками и удлиненные пиджаки-пальто (как будто из папиного гардероба)

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Запасаемся комбинациями с металлическим отливом, кожаными пальто со сложносочиненными воротничками и забавными кидкорными аксессуарами: от пряжек-кроликов и лягушек-брошей до плетеных колорблок-рюкзаков. Фиксируем тренд на приталенные жакеты-рубашки, градиентные принты и вещи из жатой ткани, а также практикуем даблбэггинг при помощи футляра для цветов и пластикового пакета-авоськи (Марианнакор!).

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