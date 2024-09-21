Как прошло миланское шоу Bottega Veneta: броши-лягушки, пряжки-зайчики и пакеты-авоськи

Запасаемся комбинациями с металлическим отливом, кожаными пальто со сложносочиненными воротничками и забавными кидкорными аксессуарами: от пряжек-кроликов и лягушек-брошей до плетеных колорблок-рюкзаков. Фиксируем тренд на приталенные жакеты-рубашки, градиентные принты и вещи из жатой ткани, а также практикуем даблбэггинг при помощи футляра для цветов и пластикового пакета-авоськи (Марианнакор!).