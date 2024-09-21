Как прошел весенне-летний показ Ferragamo в Милане

О теме коллекции Ferragamo начали намекать за пару дней до шоу, публикуя в аккаунте пуанты (то на ноге балерины в пируэте, то в виде приглашений). В новой весенне-летней коллекции Максимилиан Дэвис (кроме того, что замотивировал встать к балетному станку) показал виртуозный колорблокинг и неожиданный ворквир.
В начале показа балерины Максимилиана Дэвиса носят тренировочные леггинсы, эластичные боди и спортивные топы с атласными псевдопуантами с лентами. Фиксируем мастерский колорблокинг и запоминаем сочетания: террактовый он миксует с пудрово-розовым и серым, а приглушенный хаки — с насыщенным алым. В руки моделям-танцовщицам Дэвис раздал огромные сумки, в которые поместится все для репетиций (не расстаемся с ними и в офискор-образах).
К середине шоу балерины переодеваются в концертные платья-баллоны, полупрозрачные асимметричные мини, сложенные из тканевых лент, и летящие накидки на манер восточных костюмов Леона Бакста. А еще — нюдовые драпированные платья (деконструированные лонгсливы), похожие на те, в которых танцевала Айседора Дункан.
Для жизни вне театральных подмостков Дэвис сочинил объемные тренчи-конструкторы (с отстегивающимся подолом) с заниженной талией, ворквир-куртки в тандеме с юбками-шортами и белоснежные комбинезоны из хлопка. Предсказываем бум всех оттенков синего — вслед за индиго Alaia, пыльно-голубым Burberry и небесным Coach в коллекции Ferragamo появился насыщенный электрик. Total look Дэвис дополняет мега-сумками и обувью с пушистой отделкой (не убираем далеко ультрамодные свиферы — останутся с нами еще как минимум на год). Запасаемся не только лохматыми аксессуарами, а еще и микро-шортами, платьями и даже двойками с мохнатыми краями.
При желании меняем привычные черные жакеты, приталенные топы и кардиганы на варианты с фигурным декольте . А любимые вьетнамки — на модель с каблуком (с атласными лентами или кожаные с художественной перемычкой).
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