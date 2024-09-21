Как прошел весенне-летний показ Ferragamo в Милане

В начале показа балерины Максимилиана Дэвиса носят тренировочные леггинсы, эластичные боди и спортивные топы с атласными псевдопуантами с лентами. Фиксируем мастерский колорблокинг и запоминаем сочетания: террактовый он миксует с пудрово-розовым и серым, а приглушенный хаки — с насыщенным алым. В руки моделям-танцовщицам Дэвис раздал огромные сумки, в которые поместится все для репетиций (не расстаемся с ними и в офискор-образах).

К середине шоу балерины переодеваются в концертные платья-баллоны, полупрозрачные асимметричные мини, сложенные из тканевых лент, и летящие накидки на манер восточных костюмов Леона Бакста. А еще — нюдовые драпированные платья (деконструированные лонгсливы), похожие на те, в которых танцевала Айседора Дункан.