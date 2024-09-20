Gucci: как прошел показ Сабато де Сарно в музее Triennale Milano?

Все внимание на аксессуары! Помимо культовой Jackie, на подиуме появилась обновленная версия Gucci Bamboo 1947 с ручкой из бамбука, созданной в коллаборации с японскими художниками. Вдобавок форма бамбукового стебля легла в основу чокеров и браслетов (последние носим на локте!). Меняем высокие ботфорты на кожаные сапоги до колена, вместе графитовым и бургунди надеваем ярко-лаймовый (примерила Вика Евсеева!). Не отказываемся от платков в роли акцентных аксессуаров: фиксируем камбэк шелковых Gucci Flora с архивным принтом, созданным для модного дома (по просьбе Родольфо Гуччи aka Маурицио Д’Анкора!!) иллюстратором Витторио Аккорнеро.

Впрочем, хотя ретро-референсы и цветные принты едва ли маскируют отсутствие сложного дизайна и громкого фэшн-высказывания, оптимизм (читай: коммерческий успех, которого пытается достичь Gucci на фоне рекордного падения продаж) внушает звездный front row на показе — первыми новую коллекцию увидели Дакота Джонсон, Джессика Честейн, Джулия Гарнер и Никола Кохлан (к — коммьюнити!).