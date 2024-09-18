Хайлайты шоу Jil Sander в Милане: цветы, градиент и ципао

Шинуазри-вайб со вчерашнего показа Fendi продолжили Люси и Люк Мейер в Jil Sander, сочинившие собственную версию китайских ципао с опорой на трендовую бахрому, цветочные паттерны и фотопринты Грега Жирарда (снимает в духе совриск-картин Эдварда Хоппера!).
В следующем сезоне вышивки, кристаллов, бахромы и яркой шелкографии много не бывает, как бы намекает нам Jil Sander, переодевая в длинные платья из трикотажной лапши, вонг-карваевские сорочки, кружевные джемперы и стейтмент-костюмы с муарным отливом. Без вещей из кожи тоже никуда: для тотал лука достаем рубашки, украшенные шипами, и миксуем с хардкорными брюками и красными лакированными плащами. Помимо алого, помним про важность серебристого металлика (цветовой камбэк сезона!), пудрового и сливочно-желтого оттенков.
Фиксируем бум градиентных и цветочных принтов (тренд заверен Мариякарлой Босконо на подиуме), свиферов и сумок-цилиндров (носим в ладони!). Отмечаем важность нарядных воротничков (в комбо с серьгами-кисточками!) и популярность ботфортов, которые будут с нами как минимум до следующей осени. И да, классный стайлинг-трюк: отрабатывает тренд на double bagging, спрятав одну сумку в другой!
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