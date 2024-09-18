Хайлайты шоу Jil Sander в Милане: цветы, градиент и ципао

В следующем сезоне вышивки, кристаллов, бахромы и яркой шелкографии много не бывает, как бы намекает нам Jil Sander, переодевая в длинные платья из трикотажной лапши, вонг-карваевские сорочки, кружевные джемперы и стейтмент-костюмы с муарным отливом. Без вещей из кожи тоже никуда: для тотал лука достаем рубашки, украшенные шипами, и миксуем с хардкорными брюками и красными лакированными плащами. Помимо алого, помним про важность серебристого металлика (цветовой камбэк сезона!), пудрового и сливочно-желтого оттенков.