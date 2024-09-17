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Показы и коллекции

Fendi: как прошел миланский показ Кима Джонса?

Пересекаем фэшн-экватор! Неделя моды в Милане стартовала с показа Fendi Кима Джонса, который во всю готовится к празднованию столетия модного дома: посвящает новую коллекцию Адели Касагранде, жене и музе Эдуардо Фенди, выпускает праздничную версию фирменного багета и намекает, что следующим летом без бахромы и полупрозрачных тканей никуда.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Готовимся лихо играть с текстурами: носим полупрозрачные туники-кофры и черные фартуки поверх кружевных платьев, дополняем рубашки акцентными майками и миксуем брюки с будуаркорными комбинациями. Достаем из 2010-х шнурованные кожаные ботинки, а из «ревущих двадцатых» в честь юбилея Fendi — ажурные коктейльные платья (с кружевом и без). В авангардном порыве примеряем юбки в виде маек-перевертышей, а во время ситуативного ориенталистского любопытства — (полу)невидимые наряды в китайских узорах.

Компенсируем лютую фэшн-комбинаторику приглушенными оттенками: носим все песочное, бежевое и кремовое (модные афтершоки после успеха «Дюны» Дени Вильнёва!), изредка дополняя лук бирюзовым и пудровым.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Все внимание на аксессуары: смело берем по две сумки в одни руки (на запястье или возле предплечья) и помним про важность капроновых носков с акцентной вышивкой (в комбо с лодочками и балетками). И да, важность всех стайлинг-трюков заверена титаном совриск-перформанса Мариной Абрамович, актрисой Шейлин Вудли и поп-звездой Нормани, следившими за показом Fendi прямиком из front row. 

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