Fendi: как прошел миланский показ Кима Джонса?

Готовимся лихо играть с текстурами: носим полупрозрачные туники-кофры и черные фартуки поверх кружевных платьев, дополняем рубашки акцентными майками и миксуем брюки с будуаркорными комбинациями. Достаем из 2010-х шнурованные кожаные ботинки, а из «ревущих двадцатых» в честь юбилея Fendi — ажурные коктейльные платья (с кружевом и без). В авангардном порыве примеряем юбки в виде маек-перевертышей, а во время ситуативного ориенталистского любопытства — (полу)невидимые наряды в китайских узорах.

Компенсируем лютую фэшн-комбинаторику приглушенными оттенками: носим все песочное, бежевое и кремовое (модные афтершоки после успеха «Дюны» Дени Вильнёва!), изредка дополняя лук бирюзовым и пудровым.