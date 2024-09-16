Burberry: итоги весенне-летнего показа Дэниела Ли

Худрук Burberry Дэниел Ли на правах хедлайнера Недели моды в Лондоне продолжает косплеить Кристофера Бейли, заигрывая с фэшн-кодом бренда, вайбом 2010-х и неочевидными стайлинг-трюками, однако в итоге все еще остается тусклой версией самого себя из Bottega Veneta.
Меховые воротнички, полосатые платки, рабочие куртки (с накладными карманами и без) и очень много клетки — вот краткий пересказ новой коллекции Burberry Дэниела Ли (никаких больше заигрываний с колорблоком, чертополохом и рыцарскими принтами — а жаль!). Важным конкурентом фирменного тренча стали кожанки с туго застегнутыми воротничками и функциональная парка, которую Ли советует миксовать с коктейльным платьем в бахроме и пайетках.
Готовимся примерять кроп-версию тренчей, костюмы из кордюроя с брендированной вышивкой (остромодный вельвет остается с нами как минимум еще на один сезон!). Плюс внедряем в гардероб платья оранжевого оттенка и достаем из фэшн-архивов струящиеся макси-юбки в комбо с приталенными косухами (в лучших традициях моды 2010-х!).
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