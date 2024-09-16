Burberry: итоги весенне-летнего показа Дэниела Ли

Меховые воротнички, полосатые платки, рабочие куртки (с накладными карманами и без) и очень много клетки — вот краткий пересказ новой коллекции Burberry Дэниела Ли (никаких больше заигрываний с колорблоком, чертополохом и рыцарскими принтами — а жаль!). Важным конкурентом фирменного тренча стали кожанки с туго застегнутыми воротничками и функциональная парка, которую Ли советует миксовать с коктейльным платьем в бахроме и пайетках.