JW Anderson: как Джонатан Андерсон переизобрел мини-юбку на показе в Лондоне?

Стартерпак новой коллекции JW Anderson — юбки-НЛО из телячьей кожи (альтернатива — мини в виде драпированных абажуров), укороченные шелковые платья с эффектом trompe-l'œil (притворяются вязаными кардиганами и худи на зипке), плетеные туники-бомберы из шерсти и свитшоты-бомберы. Плюс Джонатан превращает трендовый платок в гипертрофированное платье из пайеток, перекрашивает фирменную сумку-лофер в кислотно-лимонный оттенок и возвращает на подиум огуречный пейсли-паттерн. И важно! Все вещи весенне-летней коллекции выполнены только из четырех материалов — кашемира, шелка, шерсти и кожи.