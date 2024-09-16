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Показы и коллекции

JW Anderson: как Джонатан Андерсон переизобрел мини-юбку на показе в Лондоне?

Неделя моды в Лондоне — in! На шоу JW Anderson, прошедшем на рынке Биллинсгейт, худрук бренда Джонатан Андерсон решил переизобрести мини имени Мэри Куант — в итоге переодевает нас в лютый авангард в комбо со сложносочиненными драпировками и фэшн-деконструкцией.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Стартерпак новой коллекции JW Anderson — юбки-НЛО из телячьей кожи (альтернатива — мини в виде драпированных абажуров), укороченные шелковые платья с эффектом trompe-l'œil (притворяются вязаными кардиганами и худи на зипке), плетеные туники-бомберы из шерсти и свитшоты-бомберы. Плюс Джонатан превращает трендовый платок в гипертрофированное платье из пайеток, перекрашивает фирменную сумку-лофер в кислотно-лимонный оттенок и возвращает на подиум огуречный пейсли-паттерн. И важно! Все вещи весенне-летней коллекции выполнены только из четырех материалов — кашемира, шелка, шерсти и кожи.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

JW Anderson лихо цитирует в принтах «Доктрину о роли природы в дизайне» философа Клайва Белла, выдает свою авангардную версию кружевной комбинации (получились комбинезоны со сложносочиненным фартуком-подолом), украшает наряды гротексными триктажными узлами и провозглашает неоновый голубой главным цветом следующей весны (а то и наших новогодних луков).

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