Simone Rocha: как прошел лондонский показ бренда?

Новая коллекция Simone Rocha отсылает к балету «Гвоздики» хореографа Пины Бауш: цветы спрятаны в полупрозрачных платьях и ветровках, flowercore-вышивка украшает пиджаки, нижнее белье и даже чулки, а футляр для букета — альтернатива акцентным клатчам и тоутам. Само собой, не обошлось без юбок-пачек, кроксов, кейпов, джинсовок в кристаллах, лебедей-клатчей и ассиметричных рукавов-рюшей, повторяющих лебединые крылья.