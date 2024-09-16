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Показы и коллекции

Simone Rocha: как прошел лондонский показ бренда?

Театр + арт + фэшн! На шоу в нео-ампировском здании суда Олд Бейли Симон Роша возвращает в моду балеткор, переодевая фирменную готическую принцессу в пачки, балетки-пуанты и каскады фатина. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Новая коллекция Simone Rocha отсылает к балету «Гвоздики» хореографа Пины Бауш: цветы спрятаны в полупрозрачных платьях и ветровках, flowercore-вышивка украшает пиджаки, нижнее белье и даже чулки, а футляр для букета — альтернатива акцентным клатчам и тоутам. Само собой, не обошлось без юбок-пачек, кроксов, кейпов, джинсовок в кристаллах, лебедей-клатчей и ассиметричных рукавов-рюшей, повторяющих лебединые крылья. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

За фэшн-иронию отвечают боди и лонгсливы с работами ирландской совриск-художницы Дженив Фиггис (переписывает каноничные рококо-картины в примитивистской манере для высокохудожественного троллинга аристократии). И да, показ открыла российская модель Софья Стейнберг!

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