Как прошел весенне-летний показ Michael Kors в Нью-Йорке

За атмосферу итальянских каникул отвечали рафия — от микро-корзинок с бахромой до панамок и соломенных юбок, кружево (фиксируем гипертренд) в тандеме с приталенными джемперами, комбинезоны, напоминающие ретро-купальники впридачу к артизанальным платьям из хлопкового шитья и гипюровым макси.

Наблюдаем засилие цветочного декора — объемные бутоны украсили расклешенные юбки (сочетает с ворквир-куртками), кружевные мини-платья и трикотажные джемперы, а флористические принты появились на однобортных плащах и прямых платьях из шелка. Летняя альтернатива лоферам — маскулинные остроносые сандалии, которые Корс миксует с кремовой двойкой из объемного жакета и бермудов.