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Показы и коллекции

Как прошел весенне-летний показ Michael Kors в Нью-Йорке

Цветочный декор, кружево и рафия, приправленные вольными отсылками к мини-сериалу «Рипли» — вот основные фэшн-ингредиенты коллекции Michael Kors сезона весна-лето 2025.

На мудборде к весенне-летней коллекции Michael Kors — нуарные кадры из нетфликсовского мини-сериала «Рипли» (про того самого талантливого Тома). Вместо привычных залитых солнцем итальянских пейзажей, знакомых по фильму Энтони Мингеллы 1999 года, Стивен Зеллиан показал средиземноморское побережье мрачным, глубоким и таинственным — оттуда и холодный сет-дизайн шоу Корса с монументальным булыжником. В остальном отсылки — больше условные, чем прямые. Его Мардж и Дикки — вольная интерпретация и смесь кино-героев и собственных фантазий на тему сельского quiet luxury. Старомодные бушлаты и ретро-двойки он подглядел у Дакоты Фаннинг, а платья-майо в духе 1950-х, лифы и пышные юбки с цветочным принтом — у ее предшественницы Гвинет Пэлтроу. Дикки переоделся в темно-синие пиджаки и пальто, струящиеся рубашки и помятые брюки и тренчи из плащевки. 

За атмосферу итальянских каникул отвечали рафия — от микро-корзинок с бахромой до панамок и соломенных юбок, кружево (фиксируем гипертренд) в тандеме с приталенными джемперами, комбинезоны, напоминающие ретро-купальники впридачу к артизанальным платьям из хлопкового шитья и гипюровым макси.

Наблюдаем засилие цветочного декора — объемные бутоны украсили расклешенные юбки (сочетает с ворквир-куртками), кружевные мини-платья и трикотажные джемперы, а флористические принты появились на однобортных плащах и прямых платьях из шелка. Летняя альтернатива лоферам — маскулинные остроносые сандалии, которые Корс миксует с кремовой двойкой из объемного жакета и бермудов. 

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