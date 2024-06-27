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Показы и коллекции

Как прошел показ Robert Wun на неделе haute couture в Париже?

Роберт Вун продолжает размышлять на тему непогоды, сезонных катаклизмов и играть с огнем на парижской кутюрной Неделе моды. 

Усыпанные снегом и обледенелые зонты, пальто и вуали (продолжение темы прошлой кутюрной коллекции) сменялись весенним цветением сакуры, опадающей со все того же зонта (травма от английской погоды на лицо!) на плечи платья. За летний дресс-код отвечали десятки бабочек на пальто, шляпах и подолах платья. В экспериментах с температурами Вун не останавливается на обморожении, а с увлеченностью пироманьяка проверяет на огнеустойчивость плиссированные юбки и сложносочиненные корсеты (выполнено профессионалами, не пытайтесь повторить дома!). В отличие от намеков на другие сезоны с осенью дизайнер не церемонится и выводит на подиум оживший листопад: облегающее фигуру платье, напоминающее лужи с отражением пожелтевших деревьев, и головной убор облеплены кленовыми листьями. 

Вун вновь показал филигранную работу с тканью и формой — наслаивает драпировки на юбках, деконструирует лифы на корсетах и нагромождает друг на друга два пальто (more is more!). Любимые стейтмент-аксессуары с показа — длинные перчатки, соединенные задрапированной тканью, с острыми ногтями (реверанс Эльзе Скиапарелли) и мегаброшь-цветок (вам ранункулюс или хризантему?).

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