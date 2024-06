Как прошел показ Robert Wun на неделе haute couture в Париже?

Вун вновь показал филигранную работу с тканью и формой — наслаивает драпировки на юбках, деконструирует лифы на корсетах и нагромождает друг на друга два пальто (more is more!). Любимые стейтмент-аксессуары с показа — длинные перчатки, соединенные задрапированной тканью, с острыми ногтями (реверанс Эльзе Скиапарелли) и мегаброшь-цветок (вам ранункулюс или хризантему?).