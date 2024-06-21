Dior: как прошел мужской показ Кима Джонса?

Продолжаем носить вязаные панамки, но украшаем их обвесом из стеклянных бусин — сочетаем с льняными тройками, желтыми жилетками и бежевыми камуфляжными ветровками. Меняем трендовые вьетнамки на суровые кожаные ботинки и берем в руки по массивному замшевому тоуту (важный новый тренд). Фиксируем бум иронично-сказочных принтов с цветками, антилопами, псами и птичками, которые прижились как на свитерах, так и на мрачных пальто вместе с костюмными двойками (фэшн-мечта всех золотистых ретриверов!).