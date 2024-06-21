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Показы и коллекции

Dior: как прошел мужской показ Кима Джонса?

Подиумный арт + фэшн! В мужской весенне-летней коллекции Dior Ким Джонс взял в референсы керамику южноафриканского художника Хилтона Нела и украсил шоу гигантскими котототемами (в полоску, горошек и в крапинку!), планируя в следующем сезоне переодеть нас в лен, панамки, льняные костюмы и пестрый кидкор.

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Продолжаем носить вязаные панамки, но украшаем их обвесом из стеклянных бусин — сочетаем с льняными тройками, желтыми жилетками и бежевыми камуфляжными ветровками. Меняем трендовые вьетнамки на суровые кожаные ботинки и берем в руки по массивному замшевому тоуту (важный новый тренд). Фиксируем бум иронично-сказочных принтов с цветками, антилопами, псами и птичками, которые прижились как на свитерах, так и на мрачных пальто вместе с костюмными двойками (фэшн-мечта всех золотистых ретриверов!).

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Dior SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dior SS'25 Menswear

Выращиваем гжельские подсолнухи на стеганых жакетах и украшаем лацканы плащей массивными брошами в виде тотемов Хилтона Нела. Осваиваем родную для художника сафари-палитру города Калицдорпа — выбираем вещи песочных, желтых и шоколадных оттенков (одним из первых на подиуме примерил Никита Гнетнев). Тем временем во front row среди Деми Мур, Кейт Мосс и Роберта Патиссона был замечен фаундер GATE31 Денис Шевченко (на шоу без Марии Грации Кьюри — образцовый Diorgate!).

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