Louis Vuitton: как прошло парижское шоу Фаррелла Уильямса в штаб-квартире ЮНЕСКО?

Милан out, Париж in! Фаррелл Уильямс остается верен себе, устраивая на крыше штаб-квартиры ЮНЕСКО (с газоном в шашечку damier!) амбициозное фэшн-шоу «Le Monde est à Vous» с хором, симфоническим оркестром и внушительной селебрити-явкой (от рэпера Stormzy до сверхновой поп-звезды Сабрины Карпентер). Впрочем, в самой коллекции SS'25 Фаррелл делает ставку на коммерческий успех и уходит от привычного китча в пользу блэк-монохрома и лаконичных силуэтов.
Бомбер — главная вещь новой коллекции Louis Vuitton, посвященной полетам (наяву) и авиации. Вещи украшены самолетами-бегунками, картами и даже боинг-узорами (новорожденный паттерн LVAirways!). Вдобавок будем носить бархатные костюмы, клетчатые жакеты, а для самых смелых приготовлены пушистые шубы и куртки из экзотической кожи (мы же предлагаем сконцентрироваться на экоустойчивых альтернативах).
Из трендов: не отказываемся от полупрозрачных вещей (водолазок, плащей и массивных фаррелловских саквояжей), плюс продолжаем носить джинсовые тенниски, велюровые костюмы, ковбойские шляпы и бермуды. При необходимости все еще берем по две сумки в одни руки и запоминаем новый (хорошо забытый старый) стайлинг-трюк: обвязываем верхнюю часть рабочего комбинезона вокруг талии и сочетаем его вместе с трикотажной жилеткой.
Комментарии (0)