Louis Vuitton: как прошло парижское шоу Фаррелла Уильямса в штаб-квартире ЮНЕСКО?

Из трендов: не отказываемся от полупрозрачных вещей (водолазок, плащей и массивных фаррелловских саквояжей), плюс продолжаем носить джинсовые тенниски, велюровые костюмы, ковбойские шляпы и бермуды. При необходимости все еще берем по две сумки в одни руки и запоминаем новый (хорошо забытый старый) стайлинг-трюк: обвязываем верхнюю часть рабочего комбинезона вокруг талии и сочетаем его вместе с трикотажной жилеткой.