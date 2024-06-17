Prada: как прошел миланский показ Миуччи Прады и Рафа Симонса?

Внимательно следим за Неделей мужской моды в Милане! Для весенне-летнего показа Prada Миучча Прада и Раф Симонс выбрали белоснежное пространство с рейверским домиком (читай: скворечником) и под биты Faithless's Insomnia обратились к батякорной моде 1990-х и теме оптических иллюзий-галлюцинаций (неизбежные утренние спутники всех техно-кобр!).
Миучча и Раф отказываются от оверсайза и переодевают нас в плащи с укороченным рукавом, британские пуловеры в полоску, приталенные костюмы и кардиганы с нарочитыми неровными заломами (так что если ваша кофта села после стирки — не выбрасывайте и даже не гладьте). Не любите многослойность — не беда: для вас в Prada придумали джемперы с прорисованными воротничками (очень острыми!).
По итогам показа запасаемся цветочными рубашками (со вшитой проволокой для поддержки взъерошенных манжетов!), замшевыми сумками-батонами и рюкзаками, а вместо авиаторов выбираем футуристичные очки-сферы (с видеопроекцией пляжей и клубов!), в которых смело шагаем на сумрачный рейв (фестиваль K-30 близко).
Из подиумных стайлинг-трюков: офискорные хлопчатобумажные брюки (украшены принтованными ремнями в технике trompe l’œil!) не подшиваем и носим с лоферами-мюлями, а лучше — с олдскульными беговыми кроссовками (трепещи, Adidas Samba). Из высокохудожественного — вместо брендированных футболок надеваем тишотки с работами Бернара Бюффе (звёзда французского мизерабилизма!)
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