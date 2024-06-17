Prada: как прошел миланский показ Миуччи Прады и Рафа Симонса?

Миучча и Раф отказываются от оверсайза и переодевают нас в плащи с укороченным рукавом, британские пуловеры в полоску, приталенные костюмы и кардиганы с нарочитыми неровными заломами (так что если ваша кофта села после стирки — не выбрасывайте и даже не гладьте). Не любите многослойность — не беда: для вас в Prada придумали джемперы с прорисованными воротничками (очень острыми!).

По итогам показа запасаемся цветочными рубашками (со вшитой проволокой для поддержки взъерошенных манжетов!), замшевыми сумками-батонами и рюкзаками, а вместо авиаторов выбираем футуристичные очки-сферы (с видеопроекцией пляжей и клубов!), в которых смело шагаем на сумрачный рейв (фестиваль K-30 близко).