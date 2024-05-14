Как прошел лондонский показ Gucci?

Воссоздаем стиль юной Джейн Биркин из 1970-х при помощи замшевых коктейльных платьев (на шоу примерила модель Даша Золотова), веселых джинсов-ромашек и белоснежных кроше-комплектов. Отказываемся от высоких слингбэков из сезона FW'24 в пользу низкого хода: от легких балеток Мэри-Джейн до кроссовок brothel creepers с фирменными металлическими вставками.