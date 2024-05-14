Как прошел лондонский показ Gucci?

В круизном шоу Gucci Сабато де Сарно объединил лондонский Tate Modern c прадовским сет-дизайном, силуэтами Алессандро Микеле и Тома Форда, а также с валентиновским стайлингом — получилось симпатичная компиляция из трендов с коммерческим потенциалом.
Воссоздаем стиль юной Джейн Биркин из 1970-х при помощи замшевых коктейльных платьев (на шоу примерила модель Даша Золотова), веселых джинсов-ромашек и белоснежных кроше-комплектов. Отказываемся от высоких слингбэков из сезона FW'24 в пользу низкого хода: от легких балеток Мэри-Джейн до кроссовок brothel creepers с фирменными металлическими вставками.
Помним про тренды: носим все пастельное, шифоновое и полупрозрачное. Смело практикуем double bagging, сочетая миниатюрную candy-bag с сетчатым гигатоутом. На случай холода держим в сумке ромашковый тренч (Сабато де Сарно советует носить его с кружевным бра) либо нежный фисташковый анорак. Другой вариант: надеваем пастельный кардиган вместе с яркой кожаной курткой.
Докручиваем образ за счет жемчужных колье, солнцезащитных очков в оттенке Rosso Ancora и белоснежных носков с брендированной окантовкой. На праздник откладываем плиссированные платья-кейпы длины макси — как раз в таком была модель Анастасия Россолович, дважды вышедшая на подиум Tate Modern.
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